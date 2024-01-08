Юбердо о поражении «Калгари» от «Чикаго»: «Трудно смириться с этим. Мы должны были побеждать»

Джонатан Юбердо высказался о поражении «Калгари» от «Чикаго».

«Флэймс» уступили «Блэкхокс» (3:4) в регулярном чемпионате .

Из-за многочисленных травм « » заявил на матч 11 форвардов при 7 защитниках.

«Трудно с этим смириться. Мы должны были побеждать», – сказал , набравший в матче 2 (0+2) очка.

В активе 30-летнего канадца 20 (6+14) баллов в 40 играх в этом сезоне при полезности «минус 15». Его средняя зарплата по 8-летнему контракту составляет 10,5 миллиона долларов.

«Если мы хотим попасть в плей-офф, то должны выигрывать такие матчи. Сегодня мы были недостаточно собранными. Этому нет оправданий», – сказал капитан « » .