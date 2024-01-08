Юбердо о поражении «Калгари» от «Чикаго»: «Трудно смириться с этим. Мы должны были побеждать»

Теги Чикаго Калгари НХЛ Микаэль Баклунд Джонатан Юбердо Хоккей

Джонатан Юбердо высказался о поражении «Калгари» от «Чикаго».

«Флэймс» уступили «Блэкхокс» (3:4) в регулярном чемпионате НХЛ

Из-за многочисленных травм «Чикаго» заявил на матч 11 форвардов при 7 защитниках. 

«Трудно с этим смириться. Мы должны были побеждать», – сказал Юбердо, набравший в матче 2 (0+2) очка. 

В активе 30-летнего канадца 20 (6+14) баллов в 40 играх в этом сезоне при полезности «минус 15». Его средняя зарплата по 8-летнему контракту составляет 10,5 миллиона долларов. 

«Если мы хотим попасть в плей-офф, то должны выигрывать такие матчи. Сегодня мы были недостаточно собранными. Этому нет оправданий», – сказал капитан «Калгари» Микаэль Баклунд

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1 комментарий
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Должны были побеждать те, которые победили.
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