Примерно 70% клубов НХЛ не имеют альтернативы CapFriendly. Сайт с данным о зарплатах игроков купил «Вашингтон»

Большинство клубов НХЛ не имеют своего аналога CapFriendly.

Напомним, в июне стало известно, что « » купил CapFriendly – сайт, на котором публиковались данные о зарплатах, перемещения хоккеистов между основным составом и фарм-клубом, калькулятор выкупа контрактов и другие функции.

Ресурс перестанет быть общедоступным в июле.

Инсайдер Эллиотт Фридман рассказал, что лишь у девяти клубов лиги – « », « », «Каролина», « », «Айлендерс», « », «Коламбус», «Вегас» и «Питтсбург» – существует аналогичная инфраструктура.

Около 70 процентов команд НХЛ не имеют в своем техническом арсенале альтернативы CapFriendly.