Примерно 70% клубов НХЛ не имеют альтернативы CapFriendly. Сайт с данным о зарплатах игроков купил «Вашингтон»

Теги Нью-Джерси Питтсбург Рейнджерс Айлендерс Торонто Тампа-Бэй Каролина Вашингтон Флорида Коламбус Чикаго Эдмонтон НХЛ Вегас Сиэтл Эллиотт Фридман Хоккей

Большинство клубов НХЛ не имеют своего аналога CapFriendly.

Напомним, в июне стало известно, что «Вашингтон» купил CapFriendly – сайт, на котором публиковались данные о зарплатах, перемещения хоккеистов между основным составом и фарм-клубом, калькулятор выкупа контрактов и другие функции.

Ресурс перестанет быть общедоступным в июле.

Инсайдер Эллиотт Фридман рассказал, что лишь у девяти клубов лиги – «Сиэтл», «Нью-Джерси», «Каролина», «Чикаго», «Айлендерс», «Торонто», «Коламбус», «Вегас» и «Питтсбург» – существует аналогичная инфраструктура.

Около 70 процентов команд НХЛ не имеют в своем техническом арсенале альтернативы CapFriendly.

9 комментариев
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Аналоговая? Это на лампах и гидравлических реле? Может - аналогичная, а, мастера скрипучего пера?
+16
0
+16
Ответ Shaiba Bash
Будут считать в ручную
почему вручную, есть линейка НЛ-10м и калькулятор
+7
0
+7
Будут считать в ручную
+7
-1
+6
На самом деле в следующем выпуске 32 thoughts он уточнил что про эти команды он просто точно знает что у них есть свой аналог CapitalsFriendly, а по остальным просто нет информации, возможно многие имеют внутренние инструменты. Маловероятно, что 70% лиги шарятся на сайте, чтобы понять сколько свободных денег под кепкой)
+7
-1
+6
Миннесота пишите, вам забацаю.
+5
0
+5
Ответ Roman Arnikov
Аналоговая? Это на лампах и гидравлических реле? Может - аналогичная, а, мастера скрипучего пера?
Мастера скрипучих извилин
+4
0
+4
Это грандиозно
+1
-1
0
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