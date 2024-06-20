Примерно 70% клубов НХЛ не имеют альтернативы CapFriendly. Сайт с данным о зарплатах игроков купил «Вашингтон»
Большинство клубов НХЛ не имеют своего аналога CapFriendly.
Напомним, в июне стало известно, что «Вашингтон» купил CapFriendly – сайт, на котором публиковались данные о зарплатах, перемещения хоккеистов между основным составом и фарм-клубом, калькулятор выкупа контрактов и другие функции.
Ресурс перестанет быть общедоступным в июле.
Инсайдер Эллиотт Фридман рассказал, что лишь у девяти клубов лиги – «Сиэтл», «Нью-Джерси», «Каролина», «Чикаго», «Айлендерс», «Торонто», «Коламбус», «Вегас» и «Питтсбург» – существует аналогичная инфраструктура.
Около 70 процентов команд НХЛ не имеют в своем техническом арсенале альтернативы CapFriendly.