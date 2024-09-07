Задоров и Элиас Линдхольм посетили бейсбольный матч «Бостон Ред Сокс» и совершили символический бросок
Никита Задоров и Элиас Линдхольм посетили бейсбольный матч «Бостон Ред Сокс».
Оба новичка хоккейного «Бостона» сделали символическое выбрасывание перед игрой с «Чикаго Уайт Сокс».
Напомним, Задоров и Элиас Линдхольм перешли в «Бостон» летом. Россиянин подписался на 6 лет и 30 млн долларов, швед – на 7 лет и 54,25 млн.
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