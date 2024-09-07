Задоров и Элиас Линдхольм посетили бейсбольный матч «Бостон Ред Сокс» и совершили символический бросок

Никита Задоров и Элиас Линдхольм посетили бейсбольный матч «Бостон Ред Сокс».

Оба новичка хоккейного «Бостона» сделали символическое выбрасывание перед игрой с «Чикаго Уайт Сокс».

Напомним, Задоров и Элиас Линдхольм перешли в «Бостон» летом. Россиянин подписался на 6 лет и 30 млн долларов, швед – на 7 лет и 54,25 млн.