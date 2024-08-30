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  • Белов об Олимпиаде: «Это перегибы, когда говорят, что те, кто поехал, – предатели. Давайте отталкиваться от позиции главы государства, который мыслит не настолько узко»
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Белов об Олимпиаде: «Это перегибы, когда говорят, что те, кто поехал, – предатели. Давайте отталкиваться от позиции главы государства, который мыслит не настолько узко»

Антон Белов порассуждал о том, нужно ли было показывать Олимпиаду-2024

Бывший хоккеист отреагировал на обмен мнениями комментатора Дмитрия Губерниева и лыжницы Вероники Степановой.

«Я понимаю обе точки зрения. У одних она радикально отрицательная, у других более лояльна, в том смысле, что спорт должен оставаться спортом и надо показать Олимпиаду просто как соревнования, где участвуют сильнейшие атлеты мира.

Но после того, что происходило на церемонии открытия Олимпиады, наверное, мне бы не очень хотелось бы такое видеть по нашему телевидению. Все-таки это уже какая-то ерунда начинается.

А если будет больше спорта и спорт будет доминировать, то, конечно, я думаю, и показывать надо.

Когда говорят, что в Париже наших не было, что все, кто поехал, – предатели, я считаю, что это уже перегибы. Такие люди, наверное, хотят заработать себе какие-то преференции.

Давайте все-таки отталкиваться от позиции главы нашего государства, который мыслит не настолько узко и прекрасно понимает, что спорт есть спорт, и он должен оставаться спортом», – сказал бывший хоккеист сборной России Антон Белов.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Фонтанка»
logoАнтон Белов
logoКХЛ
logoОлимпиада-2024
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