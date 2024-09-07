Дмитрий Рябыкин: «ЦСКА при Воробьеве – быстрая команда, это понравилось. Единственное, что не понравилось – возврат в оборону»

Дмитрий Рябыкин поделился мнением о ЦСКА.

«ЦСКА при Воробьеве – достаточно быстрая команда, это очень понравилось. Единственное, что не понравилось – возврат в оборону: были некоторые хоккеисты, которые не утруждали себя этим.

По сравнению с ЦСКА прошлых годов это кардинально разные команды, у них поменялось восемь-девять человек. Если вспомнить, клуб точечно усилялся на протяжении пяти-шести лет», – сказал экс-тренер «Авангарда» и «Витязя».