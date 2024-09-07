Дмитрий Рябыкин: «ЦСКА при Воробьеве – быстрая команда, это понравилось. Единственное, что не понравилось – возврат в оборону»
Дмитрий Рябыкин поделился мнением о ЦСКА.
«ЦСКА при Воробьеве – достаточно быстрая команда, это очень понравилось. Единственное, что не понравилось – возврат в оборону: были некоторые хоккеисты, которые не утруждали себя этим.
По сравнению с ЦСКА прошлых годов это кардинально разные команды, у них поменялось восемь-девять человек. Если вспомнить, клуб точечно усилялся на протяжении пяти-шести лет», – сказал экс-тренер «Авангарда» и «Витязя».
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости