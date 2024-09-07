Андрей Коваленко о ветеранах без контрактов в КХЛ: «Три причины – смягчение лимита, феномен «Торпедо» и Ларионова, кубковый успех «Металлурга»

Андрей Коваленко высказался о большом числе ветеранов без контрактов в КХЛ

– В этом сезоне в КХЛ есть неформальная команда безработных ветеранов, которые много дали отечественному хоккею, но сейчас не востребованы. Как объясните эту особенность?

– На мой взгляд, тут три причины. Первая – смягчение лимита на легионеров. Вторая – феномен «Торпедо» и Игоря Ларионова , которые доказали, что можно строить команду вокруг молодых и пока не именитых игроков из системы.

Может, у «Торпедо» не все получилось в прошлом сезоне, но год назад выступление команды стало для КХЛ глотком свежего воздуха. И многие начали брать с «Торпедо» пример.

Третья причина – магнитогорский «Металлург ». «Магнитка» – не середняк уровня «Торпедо», а один из самых побеждающих клубов в истории КХЛ . Но в прошедшем сезоне она пошла курсом «Торпедо» и, используя все свои возможности, включая финансовые, выиграла Кубок Гагарина .

Честно говоря, после кубкового успеха «Магнитки» и, скажем так, идейного успеха «Торпедо » стало понятно, что у ветеранов на рынке могут возникнуть проблемы.

– Они связаны с финансами?

– В основном. Возрастные игроки часто становятся неограниченно свободными агентами, соответственно уровень их контрактов совсем другой, чем у молодежи.

– Ваш прогноз – как будут развиваться события? Команде ветеранов придется завершать карьеру?

– Предположу, что сейчас пойдут травмы, какие-то клубы не избегут серии поражений. В таких условиях кто-то из наших безработных будет востребован.

По своему опыту знаю, как непросто завершать свою хоккейную карьеру. Желаю нашим хоккеистам ее максимального продолжения, – сказал олимпийский чемпион.