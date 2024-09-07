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  • Андрей Коваленко о ветеранах без контрактов в КХЛ: «Три причины – смягчение лимита, феномен «Торпедо» и Ларионова, кубковый успех «Металлурга»
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Андрей Коваленко о ветеранах без контрактов в КХЛ: «Три причины – смягчение лимита, феномен «Торпедо» и Ларионова, кубковый успех «Металлурга»

Андрей Коваленко высказался о большом числе ветеранов без контрактов в КХЛ

– В этом сезоне в КХЛ есть неформальная команда безработных ветеранов, которые много дали отечественному хоккею, но сейчас не востребованы. Как объясните эту особенность?

– На мой взгляд, тут три причины. Первая – смягчение лимита на легионеров. Вторая – феномен «Торпедо» и Игоря Ларионова, которые доказали, что можно строить команду вокруг молодых и пока не именитых игроков из системы.

Может, у «Торпедо» не все получилось в прошлом сезоне, но год назад выступление команды стало для КХЛ глотком свежего воздуха. И многие начали брать с «Торпедо» пример.

Третья причина – магнитогорский «Металлург». «Магнитка» – не середняк уровня «Торпедо», а один из самых побеждающих клубов в истории КХЛ. Но в прошедшем сезоне она пошла курсом «Торпедо» и, используя все свои возможности, включая финансовые, выиграла Кубок Гагарина.

Честно говоря, после кубкового успеха «Магнитки» и, скажем так, идейного успеха «Торпедо» стало понятно, что у ветеранов на рынке могут возникнуть проблемы.

– Они связаны с финансами?

– В основном. Возрастные игроки часто становятся неограниченно свободными агентами, соответственно уровень их контрактов совсем другой, чем у молодежи.

– Ваш прогноз – как будут развиваться события? Команде ветеранов придется завершать карьеру?

– Предположу, что сейчас пойдут травмы, какие-то клубы не избегут серии поражений. В таких условиях кто-то из наших безработных будет востребован. 

По своему опыту знаю, как непросто завершать свою хоккейную карьеру. Желаю нашим хоккеистам ее максимального продолжения, – сказал олимпийский чемпион. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Russia-Hockey.ru
logoМеталлург Мг
logoТорпедо
травмы
logoАндрей Коваленко
logoИгорь Ларионов
logoКХЛ
logoКубок Гагарина
лимит на легионеров
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