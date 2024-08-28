Ларионов о целях «Торпедо»: «Быть первыми, играть с задором, характером, мышлением, привлекать болельщиков по всей стране»

Игорь Ларионов высказался о целях «Торпедо» в Фонбет чемпионате КХЛ.

В прошлом сезоне нижегородский клуб уступил СКА со счетом 1-4 в первом раунде Кубка Гагарина.

– Какой результат для вас в следующем сезоне будет приемлемым?

– Нельзя загадывать. Мы идем по нарастающей для того, чтобы привлекать большую аудиторию болельщиков по всей стране, пробиваться, верить в процесс, который мы делаем. Но у нас нет других планов, кроме как быть первыми.

– Вы верите, что победа в Кубке Гагарина возможна с текущим составом?

– А ради чего мы работаем? Когда выходишь на помост, беговую дорожку или площадку, всегда есть задача победить. Нужно верить в то, что ты идешь правильной дорогой. Вместе с нашей большой армией поклонников будем этого добиваться.

– Как бороться с конкурентами, у которых зарплатные бюджеты вдвое больше?

– Мы не смотрим на бюджеты и что у других – мы смотрим на себя. Как мы двигаемся и идем поступательно к тому, чтобы команда была правильной и конкурентоспособной, играла с задором, с характером и мышлением. Это факторы, которые выливаются в тот результат, которого мы хотим достичь, – сказал главный тренер «Торпедо ».