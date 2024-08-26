Мичков опубликовал фото с Федотовым и Знарком в бочке для купания: «Хорошее время и прекрасный вид сзади»

Матвей Мичков выложил фото с Иваном Федотовым и Олегом Знарком.

Нападающий «Филадельфии» поделился публикацией в социальной сети – на фотографии он запечатлен вместе с партнером по «Флайерс», вратарем Иваном Федотовым, и бывшим главным тренером сборной России Олегом Знарком.

«Хорошее время и прекрасный вид сзади», – написал 19-летний хоккеист.

Мичков также добавил хэштеги #relaxtaime #colorado #mountains.

Фото: instagram.com/matvey_michkov39/