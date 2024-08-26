Мичков опубликовал фото с Федотовым и Знарком в бочке для купания: «Хорошее время и прекрасный вид сзади»

Теги Филадельфия фото НХЛ Олег Знарок КХЛ Иван Федотов Матвей Мичков Хоккей

Матвей Мичков выложил фото с Иваном Федотовым и Олегом Знарком.

Нападающий «Филадельфии» поделился публикацией в социальной сети – на фотографии он запечатлен вместе с партнером по «Флайерс», вратарем Иваном Федотовым, и бывшим главным тренером сборной России Олегом Знарком.

«Хорошее время и прекрасный вид сзади», – написал 19-летний хоккеист.

Мичков также добавил хэштеги #relaxtaime #colorado #mountains.

Фото: instagram.com/matvey_michkov39/

24 комментария
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Ответ Orion_17
Чёт у Федотова тоска в глазах
По армейке скучает
+34
-1
+33
Ответ Руслан Зимаков
Ну а какой ему резон возвращаться? Там у него дочь, внуки, денег уже заработано прилично, откроет там с панарой какое нибудь дело и вообще шикарно будет
Пекарню, например...)
+28
0
+28
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Хорошо в Колорадо ! Похоже Знарок навсегда приземлился в Штатах.
Ну а какой ему резон возвращаться?
Там у него дочь, внуки, денег уже заработано прилично, откроет там с панарой какое нибудь дело и вообще шикарно будет
+18
0
+18
Ответ Why always me?!
Красота. Мичкову бы инглиш подтянуть, не знает как time пишется. Иногда пишут taim, видимо мода писать как слышится и не заморачиваться о правописании, но не taime.
Как будто на французском писал. Будет дальше так делать - заберут в Монреаль)
+15
0
+15
Красота. Мичкову бы инглиш подтянуть, не знает как time пишется. Иногда пишут taim, видимо мода писать как слышится и не заморачиваться о правописании, но не taime.
+11
0
+11
Ответ личные рекорды это не хоккей
одно не понятно кто и что в нем разглядел, или потому что других нет, но и это не вариант, месяц предсезонки, пару матчей контрольных, потом лавка , АХЛ и билет в Сочи
НХЛ, 65-70 очков, Колдер, отличная карьера.
+11
0
+11
Афигенчик👍👍👍
+6
-2
+4
Чёт у Федотова тоска в глазах
+3
-1
+2
Чего ту скажешь.
Красиво жить не запретишь......
Удачи Матвей. Держись за НХЛ...
+2
0
+2
У нас алкаши в подворотне лучше выглядят , чем Знарок
+2
0
+2
Ответ Serge Vendino
Как будто на французском писал. Будет дальше так делать - заберут в Монреаль)
В инсте же когда тег вводишь, тебе предлагают варианты того, что хочешь написать, возможно не обратил внимание на написание и выбрал то, что по смыслу подходило.
+2
0
+2
Ответ Why always me?!
Красота. Мичкову бы инглиш подтянуть, не знает как time пишется. Иногда пишут taim, видимо мода писать как слышится и не заморачиваться о правописании, но не taime.
Да и русский подтянуть,тоже хорошо
+2
0
+2
Хорошо в Колорадо !
Похоже Знарок навсегда приземлился в Штатах.
+3
-2
+1
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Хорошо в Колорадо ! Похоже Знарок навсегда приземлился в Штатах.
Я сначала подумал, что это Алтай)
+1
0
+1
Зачем в бочке кепка?
+1
0
+1
Ответ Why always me?!
Красота. Мичкову бы инглиш подтянуть, не знает как time пишется. Иногда пишут taim, видимо мода писать как слышится и не заморачиваться о правописании, но не taime.
Никогда не видел, чтобы кто-то, где-либо писал taim.
+1
-1
0
Знарок на Будрайтиса стал похож))
0
0
0
Ответ Serge Vendino
Как будто на французском писал. Будет дальше так делать - заберут в Монреаль)
По-французски taime будет произноситься совсем не "тайм", а "тэм", да и слова такого нет. Есть t’aime (люблю тебя) - может, Мичков, это имел ввиду, не знаю.:)
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Знаток такой слуга царю, отец солдатам ))
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Ответ Кино Музыка
Зачем в бочке кепка?
Голова же на улице)
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