Форвард «Сан-Хосе» Селебрини будет жить у Торнтона во время 1-го сезона в НХЛ

Макклин Селебрини будет жить у Джо Торнтона во время первого сезона в НХЛ.

Об этом 18-летний форвард недавно сообщил журналистам. Напомним, Селебрини был выбран «Сан-Хосе » под 1-м номером на драфте в 2024 году.

Торнтон , первый номер драфта-1997, играл за «Шаркс» с конца 2005 по 2020 год. В 2016 году он помог клубу дойти до первого финала Кубка Стэнли в истории клуба.

В активе Джо 1714 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ (6-й показатель в истории) и 1539 очков (12-й показатель, 430+1109). По числу передач у него 7-й показатель в истории.