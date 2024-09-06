Форвард «Сан-Хосе» Селебрини будет жить у Торнтона во время 1-го сезона в НХЛ
Макклин Селебрини будет жить у Джо Торнтона во время первого сезона в НХЛ.
Об этом 18-летний форвард недавно сообщил журналистам. Напомним, Селебрини был выбран «Сан-Хосе» под 1-м номером на драфте в 2024 году.
Торнтон, первый номер драфта-1997, играл за «Шаркс» с конца 2005 по 2020 год. В 2016 году он помог клубу дойти до первого финала Кубка Стэнли в истории клуба.
В активе Джо 1714 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ (6-й показатель в истории) и 1539 очков (12-й показатель, 430+1109). По числу передач у него 7-й показатель в истории.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: San Jose Hockey Now
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