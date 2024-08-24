Замула про экс-генменеджера «Филадельфии» Флетчера: «Русских не любил – его в Москве сильно избили, до реанимации дошло. Плохие слова кричал по-русски по шутке»

Егор Замула рассказал, как Чака Флетчера избили в Москве.

Функционер занимал должность генерального менеджера «Филадельфии» с сезона-2018/19 по сезон-2020/21.

На данный момент он работает советником в «Нью-Джерси».

– У нас с ним вообще не получилось. Не нравился ему, наверное, мой стиль игры. Он говорит: просто продолжай работать, и все.

– Как чувствуешь, что ты не нравишься генеральному менеджеру?

– Он с самого первого дня не любил русских. Его просто в Москве очень сильно избили в одно время. До реанимации дошло – серьезно говорю.

Он тогда был скаутом или агентом. Он приехал в Москву и где-то его на остановке... В реанимацию увезли. Плохие слова по-русски начал кричать по шутке. Он рассказывал нам эту историю.

И у него никто из русских [не играл]. Рубцов, первый раунд – сразу (машет рукой – Спортс). Ну то есть даже шанса не давал.

На то время Рубцов хорошо играл, но ему давали [играть] с тафгаями в четвертом звене на три минуты, – сказал защитник «Филадельфии» .