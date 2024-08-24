Замула про экс-генменеджера «Филадельфии» Флетчера: «Русских не любил – его в Москве сильно избили, до реанимации дошло. Плохие слова кричал по-русски по шутке»

Теги Филадельфия НХЛ КХЛ Чак Флетчер Герман Рубцов Егор Замула Хоккей

Егор Замула рассказал, как Чака Флетчера избили в Москве.

Функционер занимал должность генерального менеджера «Филадельфии» с сезона-2018/19 по сезон-2020/21.

На данный момент он работает советником в «Нью-Джерси».

– У нас с ним вообще не получилось. Не нравился ему, наверное, мой стиль игры. Он говорит: просто продолжай работать, и все.

– Как чувствуешь, что ты не нравишься генеральному менеджеру?

– Он с самого первого дня не любил русских. Его просто в Москве очень сильно избили в одно время. До реанимации дошло – серьезно говорю.

Он тогда был скаутом или агентом. Он приехал в Москву и где-то его на остановке... В реанимацию увезли. Плохие слова по-русски начал кричать по шутке. Он рассказывал нам эту историю.

И у него никто из русских [не играл]. Рубцов, первый раунд – сразу (машет рукой – Спортс). Ну то есть даже шанса не давал.

На то время Рубцов хорошо играл, но ему давали [играть] с тафгаями в четвертом звене на три минуты, – сказал защитник «Филадельфии» Егор Замула.

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21 комментарий
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На остановке? Троллейбус ждал?
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Да, жестоко ошибся с Рубцовым, получается, в невероятного игрока вырос.
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Странно, чего это он обозлился
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Ответ заблокированному пользователю
Комментарий скрыт
Вас же в колонии кормят 3 раза в день, прогулки на свежем воздухе, грех жаловаться.
+12
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+10
Ответ Юрий Плотников
На остановке? Троллейбус ждал?
Спрашивал - как пройти в библиотеку.
+12
-2
+10
по русски по шутке😂😂😂😂😂
+7
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+6
Рубцов свой шанс получил, и не показал вообще ничего. И вовсе не с " тафгаями". И не по три минуты, а по 7-8.
+6
-1
+5
Ответ Юрий Плотников
На остановке? Троллейбус ждал?
Фургон
+6
-2
+4
На остановке в Москве начал по-русски кричать плохие слова в качестве шутки и получил люлей?
Видимо кто-то над ним пошутил, научил плохим словам, но обманул с их смыслом))
+4
-1
+3
Ответ Al561
На остановке в Москве начал по-русски кричать плохие слова в качестве шутки и получил люлей? Видимо кто-то над ним пошутил, научил плохим словам, но обманул с их смыслом))
Так русские и научили, получается. Кто ещё то?
+6
-3
+3
Ответ Александр Иванов
Хм, то есть чувак ни с того ни с сего начал оскорблять окружающих на улице? А потом обиделся на закономерный итог? Да уж, пошутил так пошутил))
получать люлей до реанимации неадекватно от ЛЮБЫХ слов. это только слова
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Господа, кто не видел интервью – перемотайте на концовку, там смешная история про вечеринку новичков)
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Говорить плохие слова незнакомым людям просто глупо и очень опастно, тем более в чужой стране, язык которой ты хорошо не знаешь. И как он после этого в очистке служил? Хотя возможно ему там мозги и вправили. Был скаут, стал ГМ.
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Махает???
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Ответ Veld
получать люлей до реанимации неадекватно от ЛЮБЫХ слов. это только слова
Дык и оскорблять никого нельзя. Да и была ли она, эта реанимация? Скорее всего, произошла потасовка, а потом чужестранец уехал на освидетельствование побоев. А сарафанное радио превратило эту историю в "сильно избили, до реанимации дошло".
+3
-1
+2
Хм, то есть чувак ни с того ни с сего начал оскорблять окружающих на улице? А потом обиделся на закономерный итог? Да уж, пошутил так пошутил))
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Напоминает истории студенческие истории, те поехали туда, эти на раене их встретили, набили морду...
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шутливо и отделался
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Ответ Veld
получать люлей до реанимации неадекватно от ЛЮБЫХ слов. это только слова
Это только удары, никакие удары не достойны плохих слов.
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