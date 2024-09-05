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Миронов забил гол в первом матче за «Спартак» в КХЛ – в ворота ЦСКА

Андрей Миронов забил первый гол за «Спартак»

Красно-белые проводят матч Фонбет чемпионата КХЛ против ЦСКА (1:1, второй период).

На 17-й минуте первого периода за «Спартак» забил защитник Андрей Миронов с передач Дмитрия Вишневского и Шейна Принса.

Таким образом, Миронов, перейдя из «Динамо» в «Спартак» в межсезонье, забил за красно-белых в первом официальном матче.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
logoЦСКА
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logoДинамо Москва
logoАндрей Миронов
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