Миронов забил гол в первом матче за «Спартак» в КХЛ – в ворота ЦСКА

Андрей Миронов забил первый гол за «Спартак»

Красно-белые проводят матч Фонбет чемпионата КХЛ против ЦСКА (1:1, второй период).

На 17-й минуте первого периода за «Спартак» забил защитник Андрей Миронов с передач Дмитрия Вишневского и Шейна Принса.

Таким образом, Миронов, перейдя из «Динамо » в «Спартак » в межсезонье, забил за красно-белых в первом официальном матче.