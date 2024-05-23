Дыбленко о ЧМ-2024: «Вообще неинтересно. Все хотят показать лучшей хоккей со сборной России, обыграть – это принципиалка»
Ярослав Дыбленко ответил на вопрос о том, следит ли за ЧМ по хоккею.
Турнир проходит в чешских городах Прага и Острава. Сборная России отстранена от международных турниров решением ИИХФ.
– Вы за турниром в Чехии следите?
– Вообще не смотрел ни одного матча. Я просто читаю какую-то информацию из спортивных источников.
– Неинтересно?
– Нет, вообще неинтересно.
– Мнение большинства: уровень ЧМ скатился, без России совсем не то. Согласны?
– Конечно. С нашей командой все хотят сыграть, свой лучший хоккей показать со сборной России, попытаться обыграть ее.
Это принципиалка для всех. Я знаю, что есть ребята, которые очень бы хотели сыграть на чемпионате мира за свою страну, показать свой уровень.
А им не дают. Конечно, обидно за них, – сказал защитник ЦСКА Ярослав Дыбленко.
Много прекрасных игроков, рекомендую всем любителям хоккея)
Дыбенко играет за ЦСКА, 59 игр в сезоне.
– Вы за Ярославом Дыбленко следите?
– Вообще не смотрел ни одного матча. Я просто читаю какую-то информацию из спортивных источников.
– Неинтересно?
– Нет, вообще неинтересно.
– Мнение большинства: уровень Дыбленко скатился, без мастерства совсем не то. Согласны?
– Конечно. С ним вообще никто хочет играть, какой-либо хоккей показать..
Это принципиалка для всех. Я знаю, что есть ребята, которые вообще не хотели бы играть с ним за одну команду.
А им не дают. Конечно, обидно за них...