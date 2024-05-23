Дыбленко о ЧМ-2024: «Вообще неинтересно. Все хотят показать лучшей хоккей со сборной России, обыграть – это принципиалка»

Ярослав Дыбленко ответил на вопрос о том, следит ли за ЧМ по хоккею.

Турнир проходит в чешских городах Прага и Острава. Сборная России отстранена от международных турниров решением ИИХФ.

– Вы за турниром в Чехии следите?

– Вообще не смотрел ни одного матча. Я просто читаю какую-то информацию из спортивных источников.

– Неинтересно?

– Нет, вообще неинтересно.

– Мнение большинства: уровень ЧМ скатился, без России совсем не то. Согласны?

– Конечно. С нашей командой все хотят сыграть, свой лучший хоккей показать со сборной России, попытаться обыграть ее.

Это принципиалка для всех. Я знаю, что есть ребята, которые очень бы хотели сыграть на чемпионате мира за свою страну, показать свой уровень.

А им не дают. Конечно, обидно за них, – сказал защитник ЦСКА Ярослав Дыбленко.