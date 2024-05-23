Дыбленко о ЧМ-2024: «Вообще неинтересно. Все хотят показать лучшей хоккей со сборной России, обыграть – это принципиалка»

Теги ЦСКА Сборная России по хоккею с шайбой КХЛ ЧМ по хоккею Ярослав Дыбленко Хоккей

Ярослав Дыбленко ответил на вопрос о том, следит ли за ЧМ по хоккею.

Турнир проходит в чешских городах Прага и Острава. Сборная России отстранена от международных турниров решением ИИХФ.

– Вы за турниром в Чехии следите?

– Вообще не смотрел ни одного матча. Я просто читаю какую-то информацию из спортивных источников.

– Неинтересно?

– Нет, вообще неинтересно.

– Мнение большинства: уровень ЧМ скатился, без России совсем не то. Согласны?

– Конечно. С нашей командой все хотят сыграть, свой лучший хоккей показать со сборной России, попытаться обыграть ее. 

Это принципиалка для всех. Я знаю, что есть ребята, которые очень бы хотели сыграть на чемпионате мира за свою страну, показать свой уровень. 

А им не дают. Конечно, обидно за них, – сказал защитник ЦСКА Ярослав Дыбленко.

10 комментариев
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Смотрю Штаты - Чехия. Весело, динамично, интересно!
Много прекрасных игроков, рекомендую всем любителям хоккея)
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Канадцы прямо мечтают показать лучший хоккей с Россией. Им вообще по барабану. Профессионалы. Выходят на каждый матч как на работу, стараются, с уважением к сопернику.
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//Paladin// ответил на вопрос о том, следит ли за игрой Ярослава Дыбленко.

Дыбенко играет за ЦСКА, 59 игр в сезоне.

– Вы за Ярославом Дыбленко следите?

– Вообще не смотрел ни одного матча. Я просто читаю какую-то информацию из спортивных источников.

– Неинтересно?

– Нет, вообще неинтересно.

– Мнение большинства: уровень Дыбленко скатился, без мастерства совсем не то. Согласны?

– Конечно. С ним вообще никто хочет играть, какой-либо хоккей показать..

Это принципиалка для всех. Я знаю, что есть ребята, которые вообще не хотели бы играть с ним за одну команду.

А им не дают. Конечно, обидно за них...
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Ещё один фантазер появился. Смотри и учись как играют канадцы,шведы,чехи все они из НХЛ приехали на чемпионат мира играть, а не мечтать как-бы с Россией встретиться
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Оба вечерних матча отлично смотрятся. Нули на табло, а игра что надо!
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Молодой, а уже балбес
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Ответ AndriusSS
а когда ЧМ-2024 будет?
Прошел уже, 9 мая был финал, Россия-25 разгромила Беларусь. Команда Казахстана заняла 3е место, и вылетела в утешительный турнир для неудачников.
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2077год, чм по хоккею в Кувейте, рф вылетает в 1/4 от болгарии. Дыбленко: вообще не интересно было
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Я вообще во все слушаю великого тренера Ротенберга, наших хоккейных ветеранов, они говорят, что смотреть не стоит,я и не смотрю. Своего мнения не имею.
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