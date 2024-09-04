Бэрри подпишет с «Калгари» просмотровый контракт. У 33-летнего защитника 505 очков за 809 матчей в НХЛ (Фрэнк Серавалли)

Тайсон Бэрри подпишет с «Калгари» просмотровый контракт.

Об этом сообщает инсайдер Фрэнк Серавалли.

33-летний защитник входит в число лучших свободных агентов на рынке. Ранее стало известно, что «Эдмонтон», среди прочих игроков, интересуется Бэрри.

В прошлом сезоне он провел 41 матч за «Нэшвилл» в регулярном чемпионате и набрал 15 (1+14) очков при полезности «минус 10». В плей-офф канадец принял участие в одной игре.

Всего за карьеру у Бэрри 505 (109+396) очков за 809 матчей в регулярках.