Бэрри подпишет с «Калгари» просмотровый контракт. У 33-летнего защитника 505 очков за 809 матчей в НХЛ (Фрэнк Серавалли)
Тайсон Бэрри подпишет с «Калгари» просмотровый контракт.
Об этом сообщает инсайдер Фрэнк Серавалли.
33-летний защитник входит в число лучших свободных агентов на рынке. Ранее стало известно, что «Эдмонтон», среди прочих игроков, интересуется Бэрри.
В прошлом сезоне он провел 41 матч за «Нэшвилл» в регулярном чемпионате и набрал 15 (1+14) очков при полезности «минус 10». В плей-офф канадец принял участие в одной игре.
Всего за карьеру у Бэрри 505 (109+396) очков за 809 матчей в регулярках.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер Фрэнка Серавалли
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