Дуда готовится в лагере новичков «Юты». Экс-защитник ЦСКА подписал 3-летний контракт

Артем Дуда проходит подготовку в лагере новичков «Юты»

Об этом сообщает журналист Алексей Шевченко . Ранее 20-летний россиянин подписал с клубом НХЛ 3-летний контракт новичка.

В прошлом сезоне Дуда выступал в Канадской университетской лиге, набрав 7 (2+5) очков в 12 матчах. В плей-офф на его счету 6 (2+4) баллов в 6 играх.

На драфте НХЛ-2022 экс-игрок ЦСКА был выбран «Аризоной» во 2-м раунде под общим 36-м номером.