Дуда готовится в лагере новичков «Юты». Экс-защитник ЦСКА подписал 3-летний контракт
Артем Дуда проходит подготовку в лагере новичков «Юты»
Об этом сообщает журналист Алексей Шевченко. Ранее 20-летний россиянин подписал с клубом НХЛ 3-летний контракт новичка.
В прошлом сезоне Дуда выступал в Канадской университетской лиге, набрав 7 (2+5) очков в 12 матчах. В плей-офф на его счету 6 (2+4) баллов в 6 играх.
На драфте НХЛ-2022 экс-игрок ЦСКА был выбран «Аризоной» во 2-м раунде под общим 36-м номером.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Алексея Шевченко
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