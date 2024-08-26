Директор ЦСКА: «Если Дуда захочет вернуться в Россию, то должен отработать год контракта. Он понимает и осознает что сделал. Непреодолимых обид нет»

Денис Денисов прокомментировал ситуацию с Артемом Дудой.

– Артем Дуда подписал контракт с «Ютой», но при этом не отработал контракт с ЦСКА. Правда ли, что если он вернется в Россию, то должен будет отработать год контракта с вашим клубом?

– Да, безусловно. Эту позицию диктуем не мы, а регламент, о чем говорил Игорь Вячеславович Есмантович.

Если Артем захочет вернуться в Россию, то должен будет отработать год контракта с ЦСКА.

– Вы следите за ним сейчас? Между вами остались хорошие отношения?

– Мы всегда пытаемся и делаем все, чтобы со всеми остаться в хороших отношениях, потому что планета круглая и так или иначе диалог всегда надо вести.

– Но ведь он совершил побег…

– Да, Артем это прекрасно понимает и осознает то, что сделал.

Парень растет, и, думаю, на будущее он должен сделать выводы, как себя правильно вести. Каких‑то непреодолимых обид у ЦСКА на Дуду нет.

– То есть если он захочет вернуться, то пожалуйста?

– Повторюсь еще раз, что мы профессионалы своего дела.

Если мы будем эмоциями реагировать на тот или иной фактор, то это будет неправильно и неконструктивно. Основываемся только на том, что будет хорошо для ЦСКА, – сказал спортивный директор ЦСКА Денис Денисов.