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«Локомотив» забил «Металлургу» 2 гола за 10 секунд. Это повторение рекорда ярославцев в КХЛ

«Локомотив» забил «Металлургу» 2 гола за 10 секунд в матче за Кубок Открытия

Магнитогорский клуб принимает команду под руководством Игоря Никитина (0:2, второй период) в матче за Кубок Открытия.

Во втором периоде форвард «Локомотива» Артур Каюмов забил первый гол в новом сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ.

Через 10 секунд нападающий Никита Кирьянов удвоил преимущество ярославской команды. 

Таким образом, «Локомотив» повторил свой рекорд по скорострельности в КХЛ – 25 августа 2017 года Владислав Картаев и Петри Контиола забросили две шайбы в ворота «Слована» также за 10 секунд.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: пресс-служба КХЛ
logoМеталлург Мг
logoЛокомотив
logoПетри Контиола
logoСлован
logoКХЛ
logoВладислав Картаев
logoКубок Открытия
logoАртур Каюмов
Никита Кирьянов
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