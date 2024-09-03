«Локомотив» забил «Металлургу» 2 гола за 10 секунд. Это повторение рекорда ярославцев в КХЛ

«Локомотив» забил «Металлургу» 2 гола за 10 секунд в матче за Кубок Открытия

Магнитогорский клуб принимает команду под руководством Игоря Никитина (0:2 , второй период) в матче за Кубок Открытия .

Во втором периоде форвард «Локомотива » Артур Каюмов забил первый гол в новом сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ .

Через 10 секунд нападающий Никита Кирьянов удвоил преимущество ярославской команды.

Таким образом, «Локомотив» повторил свой рекорд по скорострельности в КХЛ – 25 августа 2017 года Владислав Картаев и Петри Контиола забросили две шайбы в ворота «Слована » также за 10 секунд.