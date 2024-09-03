Шведский «МОДО» собирает миллион крон с помощью краудфандинга на контракт с Норлиндером из «Монреаля»
Шведский «МОДО» собирает средства с помощью краудфандинга на контракт с игроком.
24‑летний Маттиас Норлиндер начинал карьеру в «МОДО» и хотел бы вернуться в Швецию после двух сезонов в Северной Америке. Защитник провел 6 матчей за «Монреаль», но большую часть времени находился в АХЛ.
Игрок выразил готовность заключить соглашение, но клубу требуется дополнительное финансирование в размере одного миллиона крон (8,61 миллиона рублей по текущему курсу – Спортс’‘).
«Мы давно и хорошо общаемся, и сейчас Маттиас готов вернуться домой и вновь сыграть за «МОДО». Мы бы очень хотели видеть его в команде, но прямо сейчас не имеем достаточного объема средств, чтобы предложить контракт.
Обращаемся ко всем болельщикам клуба за помощью. Верю, мы сможем решить этот вопрос вместе», – заявил спортивный директор «МОДО» Хенрик Градин.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт «МОДО»
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