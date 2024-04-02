Майе интересен «Авангарду» и еще двум клубам КХЛ. Экс-форвард «Металлурга» – второй бомбардир фарма «Монреаля» в сезоне АХЛ

Филипп Майе может вернуться в КХЛ.

« » и еще два клуба лиги проявляют интерес к 31-летнему форварду, об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

В нынешнем сезоне канадский центральный нападающий выступает за « » – фарм-клуб « » – в АХЛ.

Филипп Майе является вторым в списке лучших бомбардиров команды, набрав 47 (19+28) очков при полезности «минус 9» в 61 матче регулярного чемпионата АХЛ.

Канадец ранее играл в , проведя два сезона в « ». В общей сложности в лиге он провел 113 игр в регулярных чемпионатах и отметился 92 (37+55) баллами.