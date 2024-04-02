Майе интересен «Авангарду» и еще двум клубам КХЛ. Экс-форвард «Металлурга» – второй бомбардир фарма «Монреаля» в сезоне АХЛ

Теги Авангард Металлург Мг возможные переходы Монреаль НХЛ АХЛ КХЛ Лаваль Рокет Филипп Майе Хоккей

Филипп Майе может вернуться в КХЛ.

«Авангард» и еще два клуба лиги проявляют интерес к 31-летнему форварду, об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

В нынешнем сезоне канадский центральный нападающий выступает за «Лаваль Рокет» – фарм-клуб «Монреаля» – в АХЛ.

Филипп Майе является вторым в списке лучших бомбардиров команды, набрав 47 (19+28) очков при полезности «минус 9» в 61 матче регулярного чемпионата АХЛ.

Канадец ранее играл в КХЛ, проведя два сезона в «Металлурге». В общей сложности в лиге он провел 113 игр в регулярных чемпионатах и отметился 92 (37+55) баллами.

11 комментариев
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Фил, давай обратно,в ММГ.
+12
-1
+11
Ответ Kluger555
Такой центр в любом клубе пригодится, но запрос з/п в районе 100млн. Хотя учитывая что у Пьянова 40...
45)
+8
0
+8
Филипп в расцвете сил 31 ,играть умеет и забивать отличный центр в любую команду в первое звено !
+8
-1
+7
Ответ Magnit102
Фил, давай обратно,в ММГ.
Было бы не плохо....Хороший нападающий....
+6
-1
+5
Такой центр в любом клубе пригодится, но запрос з/п в районе 100млн. Хотя учитывая что у Пьянова 40...
+8
-4
+4
А по какой причине он уехал из КХЛ?
+1
0
+1
Не знаю.. это хождение по кругу не даёт качественного рывка. Будет как с Юрчо. Хороший хоккеист но решающую разницу не сделал. Или как с Прохоркиным хотя Николай в этот приход порадовал. Можно и даже нужно оставлять. Если сохранить Буше и Ткачева то вообще команду будет просто формировать на сезон. Если нет то нужны новые лица. И желательно поигравшие в нхл но в силу некоторых причин переставшие попадать в состав по сезону. Нужно искать
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Не знаю.. это хождение по кругу не даёт качественного рывка. Будет как с Юрчо. Хороший хоккеист но решающую разницу не сделал. Или как с Прохоркиным хотя Николай в этот приход порадовал. Можно и даже нужно оставлять. Если сохранить Буше и Ткачева то вообще команду будет просто формировать на сезон. Если нет то нужны новые лица. И желательно поигравшие в нхл но в силу некоторых причин переставшие попадать в состав по сезону. Нужно искать
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Учитываю зарплату и паспорт,ну не знаю…
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Ответ Дмитрий Ночвин
45)
Хорошо, что у него на свитере не 99
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Ответ Hola Hola
А по какой причине он уехал из КХЛ?
Хотел попробовать пробиться в НХЛ
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