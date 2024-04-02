Майе интересен «Авангарду» и еще двум клубам КХЛ. Экс-форвард «Металлурга» – второй бомбардир фарма «Монреаля» в сезоне АХЛ
Филипп Майе может вернуться в КХЛ.
«Авангард» и еще два клуба лиги проявляют интерес к 31-летнему форварду, об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
В нынешнем сезоне канадский центральный нападающий выступает за «Лаваль Рокет» – фарм-клуб «Монреаля» – в АХЛ.
Филипп Майе является вторым в списке лучших бомбардиров команды, набрав 47 (19+28) очков при полезности «минус 9» в 61 матче регулярного чемпионата АХЛ.
Канадец ранее играл в КХЛ, проведя два сезона в «Металлурге». В общей сложности в лиге он провел 113 игр в регулярных чемпионатах и отметился 92 (37+55) баллами.