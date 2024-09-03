«Локомотив», ЦСКА и СКА – лучшие в предсезонке КХЛ по проценту набранных очков в матчах. У «Трактора» больше всех очков – 13 баллов

«Локомотив», ЦСКА, СКА и «Трактор» стали лучшими клубами в предсезонных играх.

Челябинская команда дважды заняла второе место на турнирах и суммарно набрала в них 13 очков. Это лучший показатель в лиге.

При этом по проценту набранных баллов «Трактор» стал четвертым с результатом 81,25%.

Первые строчки рейтинга заняли «Локомотив » (91,67%), ЦСКА (90%) и СКА (83,33%).

92 причины смотреть новый сезон КХЛ