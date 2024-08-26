Рябкин – 5-й в рейтинге драфта НХЛ-2025 от Sportsnet, Хэгенс – 1-й, Мартон – 2-й

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Иван Рябкин занял 5-е место в рейтинге драфта НХЛ-2025 от Sportsnet.

Список возглавил американский форвард Джеймс Хэгенс.

1. н Джеймс Хэгенс (Бостонский колледж)

2. н. Портер Мартон («Брамптон»)

3. н. Антон Фронделл («Юргорден»)

4. з. Мэттью Шефер («Эри Оттерс»)

5. н. Иван Рябкин (МХК «Динамо»)

6. н. Майкл Миса («Сагино»)

7. з. Логан Хенслер (университет Висконсина)

8. н. Роджер Маккуин («Брэндон»)

9. н. Малькольм Спенс («Эри Оттерс»)

10. н. Уильям Мур (программа USNTDP)

7 комментариев
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Хэгенс впечатлил на ючм.
по статистике на Кучерова можно равняться, а по стилю игры на кого похож?
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Шефер понравился
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Мартон топ игрок
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Питтсбург если не попадёт в ПО может и забрать Рябкина, после обмена Ягера им опять нужен перспективный центр
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К сожалению, этот рейтинг не значит ровным счетом ничего для Рябкина.

- за МХЛ иностранные скауты практически не следят
- даже небольшой опыт игры в КХЛ не бустанет его рейтинг
- 5 место в нескольких рейтингах, как показывает опыт Мичкова и Демидова, в лучшем случае обеспечит падение до 10-14 места на реальном драфте

Что надо для успешного драфта:

- найти свою команду и реально вести оффлайн переговоры с несколькими командами (опыт Мичкова еще раз показал, как это важно)
- нормальный агент
- заявление, что он готов делать ноги в НХЛ уже в следующее межсезонье

Насколько это пойдет на пользу самому игроку - никто не знает)
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Между тем, Рябкин уже отправлен в молодежную команду Динамо (Москва), где и провел несколько последних матчей.
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Ответ андрей Киселев
Хэгенс впечатлил на ючм. по статистике на Кучерова можно равняться, а по стилю игры на кого похож?
Хэгенс в чистую проиграл финал ЮЧМ Маккенне.
К тому же, многие американцы сдают после перехода из системы сборной США на уровень NCAA и молодежной сборной. Очень сомневаюсь, что Хэгенс сможет заменить Уилла Смита в 1-й тройке Бостонского университета.
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