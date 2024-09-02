Экс-форвард «Сан-Хосе» Задина перешел в «Давос». Его полезность в прошлом сезоне НХЛ – «−44»
Филип Задина продолжит карьеру в Швейцарии
Нападающий покинул «Сан-Хосе» после сезона, в котором его показатель полезности был равен минус 44.
24-летний чех заключил контракт с «Давосом». Соглашение рассчитано на два года.
На счету Задины 262 матча в НХЛ, в которых он забил 41 гол и сделал 50 результативных передач. Подробно со статистикой нападающего можно ознакомиться здесь.
Фото: hcd.ch
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Давоса»
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