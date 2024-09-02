Экс-форвард «Сан-Хосе» Задина перешел в «Давос». Его полезность в прошлом сезоне НХЛ – «−44»

Филип Задина продолжит карьеру в Швейцарии

Нападающий покинул «Сан-Хосе » после сезона, в котором его показатель полезности был равен минус 44.

24-летний чех заключил контракт с «Давосом ». Соглашение рассчитано на два года.

На счету Задины 262 матча в НХЛ , в которых он забил 41 гол и сделал 50 результативных передач. Подробно со статистикой нападающего можно ознакомиться здесь .

Фото: hcd.ch