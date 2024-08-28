Экс-форвард «Сан-Хосе» Задина интересен минимум 3 клубам НХЛ. Его полезность в прошлом сезоне – «минус 44» (Кевин Уикс)

Экс-форвардом «Сан-Хосе» Филипом Задиной интересуются минимум 3 клуба НХЛ

Это стало известно инсайдеру Кевину Уиксу.

Прошлый сезон Задина провел в составе «Шаркс » и за 72 игры в регулярном чемпионате набрал 23 (13+10) очка при полезности «минус 44».

Сейчас 24-летний нападающий находится в статусе неограниченно свободного агента. Клуб не сделал ему квалификационное предложение после окончания сезона.