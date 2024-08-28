  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Экс-форвард «Сан-Хосе» Задина интересен минимум 3 клубам НХЛ. Его полезность в прошлом сезоне – «минус 44» (Кевин Уикс)
0

Экс-форвард «Сан-Хосе» Задина интересен минимум 3 клубам НХЛ. Его полезность в прошлом сезоне – «минус 44» (Кевин Уикс)

Экс-форвардом «Сан-Хосе» Филипом Задиной интересуются минимум 3 клуба НХЛ

Это стало известно инсайдеру Кевину Уиксу.

Прошлый сезон Задина провел в составе «Шаркс» и за 72 игры в регулярном чемпионате набрал 23 (13+10) очка при полезности «минус 44».

Сейчас 24-летний нападающий находится в статусе неограниченно свободного агента. Клуб не сделал ему квалификационное предложение после окончания сезона.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер Кевина Уикса
возможные переходы
logoСан-Хосе
logoНХЛ
logoКевин Уикс
logoФилип Задина
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Пастрняк, Палат, Хитил, Кубалик, Мразек, Гудас – в составе Чехии на ОИ-2026 по версии Bleacher Report
1326 июля, 21:59
Барабанов, Спронг, Деанджело и Пачиоретти – в списке 18 лучших свободных агентов НХЛ, оставшихся на рынке (Daily Faceoff)
2314 июля, 07:15
Тарасенко – 1-й в топ-10 свободных агентов НХЛ, оставшихся на рынке. Спронг – 2-й, Рословик – 3-й (Sportsnet)
423 июля, 16:45
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Металлург» заплатил 5 млн рублей «Торпедо» за Сизова (Артур Хайруллин)
9сегодня, 10:57
Кожевников о клубе из Сербии в КХЛ: «Они славяне, расположены разумом к комбинационной игре. Не думаю, что их приход реален – у Сербии нет столько денег»
11сегодня, 10:48
Пастрняк о Задорове: «Он идеально подходит «Бостону». Не терпится увидеть, как Никита будет делать мощные хиты»
4сегодня, 10:31
Гендиректор «Сибири» о задачах: «Посыл губернатора – команда должна бороться за Кубок Гагарина. Будем стремиться, хочется подарить праздник региону»
8сегодня, 10:16
«Торпедо» обменяло Сизова в «Металлург» на денежную компенсацию. 28-летний защитник был отстранен клубом и не играл с января
11сегодня, 10:00
Фегервары о рекорде Гретцки: «Овечкин побьет его в декабре 2025-го. Забросит 25 шайб в этом сезоне и 20 – в следующем»
4сегодня, 09:50
Форвард СКА Кузнецов о Миранчуке в МЛС: «То, что русских в Америке не любят – ерунда, все будет нормально. Мы столько лет прожили там и никогда не чувствовали плохого»
71сегодня, 09:48
Пастрняк о переписках: «Не отвечаю, если текст длиннее одного предложения. Мне нравится видеть человека, поддерживать зрительный контакт»
24сегодня, 08:56
Голышев о соглашении на 5 лет с «Автомобилистом»: «Не контракт жизни, а пожизненный. Даже не думал об уходе. Цель – выиграть кубок с командой»
4сегодня, 06:35
Ротенберг о пропуске пресс-конференции: «Руководство вызывало на ковер. Козырев вообще на них не ходит – это не красит наш хоккей. Что он выиграл? СКА один раз обыграл, наверное»
100вчера, 20:20
Ко всем новостям
Последние новости
Ник Робертсон хочет уйти из «Торонто» и не подписывает контракт с клубом. У 22-летнего форварда 27 очков за 56 игр в прошлом сезоне (Крис Джонстон)
10сегодня, 09:15
Миска о переходе в «Динамо»: «В Германии предложений не было. Агент сказал, что Сопин хочет пообщаться, пришлось очень рано встать»
1сегодня, 08:17
Тертышный о «Тракторе»: «У Гру и Заварухина совершенно разные стили. Раньше было больше творчества и импровизации, сейчас у нас система»
3сегодня, 06:45
Директор ЦСКА: «Нам предлагали Кузнецова, но мы идем своей дорогой. Не рассматривали его в качестве нашего потенциального игрока»
1вчера, 19:20
Плотников о мотивации: «Хочу, чтобы сын видел в отце достойного хоккеиста, а не того, кто трусы возит по площадке. Хочу быть примером»
вчера, 19:10
Гру о Тертышном: «Карточки с его фамилией не было в составе две недели назад. Благодаря труду Никита там появился, у «Трактора» есть глубина в атаке»
3вчера, 18:45
Рашевский о Миронове: «Спартак» – триггер для «Динамо», болельщики готовы закидать камнями и палками. Но мы выполняем работу, ненависти нет»
1вчера, 18:15
Защитник «Трактора» Телегин подправил шайбу коньком в свои ворота после наброса от борта в матче с «Ладой»
1вчера, 17:30Видео
Контрольный матч. «Адмирал» уступил минскому «Динамо» – 1:3
1вчера, 16:40
Плотников о том, что СКА нужно выиграть здесь и сейчас: «Такого не говорили, но цели и задачи – ни для кого не секрет. Не считаю себя ветераном, просто опытный игрок»
вчера, 16:01