«Торпедо» будет получать 120 млн рублей от сети супермаркетов Spar. Еще один контракт – со строительной группой «Самолет»
Генеральными партнерами нижегородцев стали сеть супермаркетов Spar и строительная группа «Самолет».
«Хоккейный клуб «Торпедо» всегда открыт для новых партнерских отношений. И мы очень рады, что в новом сезоне компания Spar в лице Альберта Гусева присоединяется к нашей хоккейной семье.
Команда заходит в партнерские отношения с существенной суммой денег (120 миллионов рублей), которая является весомой поддержкой для нашего клубного бюджета. Надеемся, что наши взаимоотношения получатся успешными и долгоиграющими. И это поможет нашим результатам», – сказал Александр Харламов, гендиректор «Торпедо».
Также менеджер прокомментировал партнерство с «Самолетом» – «застройщиком №1 в России».
«Мы рады приветствовать в нашей хоккейной семье лидера строительной отрасли России и ведущего застройщика страны. Желаем успехов в их работе, реализации своих планов на территории Нижегородской области и ярких совместных побед», – сказал Харламов.
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