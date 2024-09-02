«Торпедо» будет получать 120 млн рублей от сети супермаркетов Spar. Еще один контракт – со строительной группой «Самолет»

«Торпедо» объявило о двух спонсорских договоренностях

Генеральными партнерами нижегородцев стали сеть супермаркетов Spar и строительная группа «Самолет».

«Хоккейный клуб «Торпедо » всегда открыт для новых партнерских отношений. И мы очень рады, что в новом сезоне компания Spar в лице Альберта Гусева присоединяется к нашей хоккейной семье.

Команда заходит в партнерские отношения с существенной суммой денег (120 миллионов рублей), которая является весомой поддержкой для нашего клубного бюджета. Надеемся, что наши взаимоотношения получатся успешными и долгоиграющими. И это поможет нашим результатам», – сказал Александр Харламов, гендиректор «Торпедо».

Также менеджер прокомментировал партнерство с «Самолетом» – «застройщиком №1 в России».

«Мы рады приветствовать в нашей хоккейной семье лидера строительной отрасли России и ведущего застройщика страны. Желаем успехов в их работе, реализации своих планов на территории Нижегородской области и ярких совместных побед», – сказал Харламов.