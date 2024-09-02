«Амур» расторг контракт с экс-форвардом «Ак Барса» и «Авангарда» Панюковым

«Амур» расторг контракт с Кириллом Панюковым.

27-летний форвард провел в хабаровской команде часть прошлого сезона после обмена из «Авангарда». До этого хоккеист два года выступал за «Ак Барс».

На счету Панюкова 53 матча в регулярном чемпионате и плей-офф прошлого сезона, в которых он набрал 10 (4+6) очков.

«Благодарим Кирилла за работу и самоотверженную игру в составе «Амура » и желаем ему удачи в его дальнейшей карьере в хоккее!» – сказано в сообщении клуба.