76 тысяч болельщиков посетили презентацию «Трактора». Guf и Gayazovs Brothers выступили как хедлайнеры
76 тысяч зрителей пришли на презентацию «Трактора»
Об этом сообщили в уральском клубе.
31 августа «Трактор» провел презентацию состава команды в преддверии старта сезона КХЛ.
Фестиваль состоялся на парковке перед домашней ареной команды. Хедлайнерами выступили рэпер Guf и группа Gayazovs Brothers.
Фото: t.me/hctraktor
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Трактора»
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