76 тысяч болельщиков посетили презентацию «Трактора». Guf и Gayazovs Brothers выступили как хедлайнеры

76 тысяч зрителей пришли на презентацию «Трактора»

Об этом сообщили в уральском клубе.

31 августа «Трактор » провел презентацию состава команды в преддверии старта сезона КХЛ .

Фестиваль состоялся на парковке перед домашней ареной команды. Хедлайнерами выступили рэпер Guf и группа Gayazovs Brothers.

Фото: t.me/hctraktor