Биссоннетт о Казинсе в «Оттаве»: «Ник – абсолютный кусок дерьма, когда играешь против него. Шикарная сделка»
Пол Биссоннетт высказался о переходе Ника Казинса в «Оттаву».
Ранее 31-летний экс-форвард «Флориды» подписал контракт на год и 800 тысяч долларов.
«Парень выкладывается каждый вечер. Абсолютный кусок дерьма, когда играешь против него. Что за шикарная сделка для «Оттавы».
У Казинса есть атакующий потенциал, он может сделать розыгрыш или упаковать соперника в драке. Настоящий игрок», – сказал экс-игрок клубов НХЛ и ведущий подкаста Spittin’ Chiclets Пол Биссоннетт.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер Пола Биссоннетта
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