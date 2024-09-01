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Биссоннетт о Казинсе в «Оттаве»: «Ник – абсолютный кусок дерьма, когда играешь против него. Шикарная сделка»

Пол Биссоннетт высказался о переходе Ника Казинса в «Оттаву».

Ранее 31-летний экс-форвард «Флориды» подписал контракт на год и 800 тысяч долларов.

«Парень выкладывается каждый вечер. Абсолютный кусок дерьма, когда играешь против него. Что за шикарная сделка для «Оттавы».

У Казинса есть атакующий потенциал, он может сделать розыгрыш или упаковать соперника в драке. Настоящий игрок», – сказал экс-игрок клубов НХЛ и ведущий подкаста Spittin’ Chiclets Пол Биссоннетт.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер Пола Биссоннетта
logoОттава
logoФлорида
logoНХЛ
logoПол Биссоннетт
logoНик Казинс
брань
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