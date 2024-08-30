Казинс перешел в «Оттаву». Обладатель Кубка Стэнли-2024 подписал контракт на год и 800 тысяч долларов
Обладатель Кубка Стэнли-2024 Ник Казинс перешел в «Оттаву»
31-летний форвард подписал контракт на год и 800 тысяч долларов.
В минувшем сезоне канадец стал обладателем Кубка Стэнли с «Флоридой».
В его активе 69 игр в регулярном чемпионате НХЛ и 15 (7+8) очков. В победном плей-офф он провел 12 игр, набрав 1 (0+1) балл при 20 минутах штрафа.
Ранее игрок выступал в лиге за «Филадельфию», «Аризону», «Монреаль», «Вегас» и «Нэшвилл». В его активе 591 матч в регулярках и 179 (70+109) очков.
По прошлому контракту средняя зарплата Казинса составляла 1,1 миллиона долларов.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт «Оттавы»
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