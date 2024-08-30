Казинс перешел в «Оттаву». Обладатель Кубка Стэнли-2024 подписал контракт на год и 800 тысяч долларов

Обладатель Кубка Стэнли-2024 Ник Казинс перешел в «Оттаву»

31-летний форвард подписал контракт на год и 800 тысяч долларов.

В минувшем сезоне канадец стал обладателем Кубка Стэнли с «Флоридой».

В его активе 69 игр в регулярном чемпионате НХЛ и 15 (7+8) очков. В победном плей-офф он провел 12 игр, набрав 1 (0+1) балл при 20 минутах штрафа.

Ранее игрок выступал в лиге за «Филадельфию», «Аризону», «Монреаль», «Вегас» и «Нэшвилл». В его активе 591 матч в регулярках и 179 (70+109) очков.

По прошлому контракту средняя зарплата Казинса составляла 1,1 миллиона долларов.