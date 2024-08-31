«Сочи» не предложил контракт голкиперу Красикову после просмотра
Алексей Красиков не останется в «Сочи» после просмотра
Южане не предложили голкиперу полноценное соглашение после просмотрового договора.
В прошлом сезоне Алексей Красиков выступал в чемпионате Словакии за «Липтовски-Микулаш».
Вратарь провел 49 матчей в регулярном чемпионате, пропуская в среднем 2,87 шайбы и отражая 90,7%. В плей-офф голкипер сыграл 5 игр, пропуская в среднем 4,45 шайбы и отражая 87,7% бросков.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Сочи»
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