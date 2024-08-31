Бутчер об игре в НХЛ: «Мне не давали возможности, неправильно использовали. Решил что-то поменять, перезагрузиться, чтобы показать в КХЛ все, на что я способен»

Уилл Бутчер считает, что его неправильно использовали в НХЛ.

Защитник ранее играл за «Нью-Джерси » и «Баффало ».

– Пять сезонов подряд ты был в НХЛ, сыграл почти 300 матчей. Что потом пошло не так?

– Мне не давали возможности, неправильно использовали, где-то не давали достаточно игрового времени.

Поэтому я решил что-то поменять, переосмыслить все, перезагрузиться, чтобы показать в КХЛ все, на что я способен.

Мне сейчас необходимо развитие и доверие, чтобы я показал все, что действительно умею, – сказал защитник «Барыса » Уилл Бутчер.