Бутчер об игре в НХЛ: «Мне не давали возможности, неправильно использовали. Решил что-то поменять, перезагрузиться, чтобы показать в КХЛ все, на что я способен»
Уилл Бутчер считает, что его неправильно использовали в НХЛ.
Защитник ранее играл за «Нью-Джерси» и «Баффало».
– Пять сезонов подряд ты был в НХЛ, сыграл почти 300 матчей. Что потом пошло не так?
– Мне не давали возможности, неправильно использовали, где-то не давали достаточно игрового времени.
Поэтому я решил что-то поменять, переосмыслить все, перезагрузиться, чтобы показать в КХЛ все, на что я способен.
Мне сейчас необходимо развитие и доверие, чтобы я показал все, что действительно умею, – сказал защитник «Барыса» Уилл Бутчер.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
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