Мичков посетил матч Джоковича на US Open: «Легенда»
Хоккеист Матвей Мичков назвал теннисиста Новака Джоковича легендой.
19-летний нападающий «Филадельфии» в сторис опубликовал видео с матча третьего круга US Open между сербом Новаком Джоковичем и австралийцем Алексеем Попыриным.
Игра завершилась победой Попырина.
«Легенда», – подписал Матвей Мичков видео с Джоковичем.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: соцсеть Матвея Мичкова
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