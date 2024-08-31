Мичков посетил матч Джоковича на US Open: «Легенда»

Хоккеист Матвей Мичков назвал теннисиста Новака Джоковича легендой.

19-летний нападающий «Филадельфии» в сторис опубликовал видео с матча третьего круга US Open между сербом Новаком Джоковичем и австралийцем Алексеем Попыриным.

Игра завершилась победой Попырина.

«Легенда», – подписал Матвей Мичков видео с Джоковичем.