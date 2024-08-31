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  • Тертышный о Гру: «Тактика, которую он прививает, приносит успех и команде, и каждому игроку. Я раньше проседал в некоторых моментах, а сейчас многому учусь»
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Тертышный о Гру: «Тактика, которую он прививает, приносит успех и команде, и каждому игроку. Я раньше проседал в некоторых моментах, а сейчас многому учусь»

Никита Тертышный высказался о работе с тренером «Трактора» Бенуа Гру.

– Вы сказали, что система, возможно, для вас даже лучше, чем более свободный хоккей, который был в «Тракторе» раньше. Учитывая, что вы игровик, звучит несколько абсурдно.

– Наша тактика, которую прививает Бен, приносит успех и команде, и каждому игроку лично. Ты понимаешь, что должен делать на льду. Нюансы, которые простые болельщики не видят, помогают на льду. Проще, когда знаешь и свой маневр, и как будут действовать твои партнеры по пятерке.

Понятно, что это хоккей и все может пойти не по плану, любой отскок может перевернуть матч. Но лично я в некоторых моментах раньше проседал, а сейчас многому учусь. Наш главный тренер как учитель!

– Чему именно учит Гру?

– Прежде всего, игре в обороне. Как подкатываться к сопернику, как ставить клюшки. Все время нужно быть на ногах, бежать. Не тупо бежать, а занимать определенные позиции в зоне. Потом с этих позиций мы должны стартовать в атаку.

Если ты находишься в более выгодной позиции, чем соперник, это становится твоим козырем.

– Мы пока не очень хорошо знаем Гру и стиль, который он хочет поставить. На чью систему будет похож «Трактор» в новом сезоне?

– Отчасти «Локомотив», но система Никитина и система Гру все-таки разнятся. У нас более североамериканский хоккей, но при этом свой стиль, – сказал нападающий «Трактора» Никита Тертышный.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Sport24
logoТрактор
logoКХЛ
logoБенуа Гру
Никита Тертышный
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