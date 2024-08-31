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  • Шарыченков об игре Федотова за ЦСКА: «Поначалу Ивану было тяжело, год без хоккея – это не шутка. Но потом он вернулся на свой высокий уровень, выручал команду»
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Шарыченков об игре Федотова за ЦСКА: «Поначалу Ивану было тяжело, год без хоккея – это не шутка. Но потом он вернулся на свой высокий уровень, выручал команду»

Александр Шарыченков высказался об игре ЦСКА в сезоне-2023/24.

– На каком этапе сегодня находится ваша карьера?

– Контракт с ЦСКА 30 апреля завершился, вышел на рынок неограниченно свободных агентов. Состояние непривычное. Впервые такое продолжительное время – несколько месяцев – нахожусь без контракта. 

Ищу в этом позитив – никогда так много не тренировался. Утром – атлетизм в зале, вечером – занятия на льду. Некоторое время работал с командой, сейчас работаю в индивидуальном формате, с тренером. Определенный опыт в хоккее есть, чувствую, что нахожусь в хорошей форме.

– Что в прошедшем сезоне не получилось в ЦСКА?

– Не получилось и у меня, и у команды. Вернулся Иван Федотов, на старте сезона ему нужно было много играть, возвращать форму. Плюс начали подводить к составу молодых вратарей. В такой ситуации немного выпал из игрового ритма. 

Думаю, тренеры все делали правильно. Поначалу Ивану было тяжело, год без хоккея – это не шутка. Но потом он вернулся на свой высокий уровень, выручал команду. Так что ротации в нашей линии в общем-то не было.

– Тем не менее ЦСКА сезон завалил – вылет в первом же раунде плей-офф...

– Сработал эффект выгорания. Несколько лет подряд команда уходила в седьмой матч финала плей-офф, отдых был минимальным, а силы – не безграничны. И эмоциональные, и физические.

Хотя ко мне это относилось в меньшей степени. За два последних сезона провел в ЦСКА 42 матча, четыре из них – в плей-офф. Но было видно, что основным ребятам тяжело, график в КХЛ жесткий, – сказал вратарь Александр Шарыченков.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Russia-Hockey.ru
logoЦСКА
logoКХЛ
logoАлександр Шарыченков
logoИван Федотов
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