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  • Гру о Тертышном: «Карточки с его фамилией не было в составе две недели назад. Благодаря труду Никита там появился, у «Трактора» есть глубина в атаке»
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Гру о Тертышном: «Карточки с его фамилией не было в составе две недели назад. Благодаря труду Никита там появился, у «Трактора» есть глубина в атаке»

Бенуа Гру поделился мнением о роли Никиты Тертышного в «Тракторе»

– Вы поставили в звено к Ткачеву и Шабанову Бадди Робинсона. Как вам его игра?

– Они начали, как и все, достаточно медленно, но нашли свою игру по ходу.

Мы сейчас пробуем различные сочетания, что можно сказать и о тройке Сайкура – Кадейкин – Тертышный.

Знаете, две недели назад у меня были карточки игроков, чтобы расставлять их по звеньям, но в них не было Тертышного. И благодаря труду Никиты он в них появился, и у нас теперь есть большая глубина в атаке.

Сейчас я уже смотрю как более грамотно расставить этих исполнителей, – сказал главный тренер «Трактора» Бенуа Гру.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Трактора»
logoТрактор
logoКХЛ
logoБенуа Гру
Кубок губернатора Челябинской области
Никита Тертышный
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