Ткачев на костылях пришел на презентацию команды. Фанаты показали баннер: «Ястреб на груди, «Авангард» в сердце»

Марк Верба опубликовал фото с Владимиром Ткачевым на костылях

Сегодня состоялась предсезонная презентация команды омского клуба, на которой присутствовал нападающий Владимир Ткачев , восстанавливающийся после разрыва ахилла. Ранее 28-летний форвард был прооперирован и выбыл минимум на 6 месяцев.

Нападающий «Авангарда » Марк Верба опубликовал фото с Ткачевым, стоящим на костылях перед болельщиками, которые держат плакат с лозунгом: «Ястреб на груди, «Авангард» в сердце».

«Поддержка 💪🏻», – написал Марк Верба под фотографией.

Фото: t.me/m_verba43