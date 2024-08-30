Ткачев на костылях пришел на презентацию команды. Фанаты показали баннер: «Ястреб на груди, «Авангард» в сердце»
Марк Верба опубликовал фото с Владимиром Ткачевым на костылях
Сегодня состоялась предсезонная презентация команды омского клуба, на которой присутствовал нападающий Владимир Ткачев, восстанавливающийся после разрыва ахилла. Ранее 28-летний форвард был прооперирован и выбыл минимум на 6 месяцев.
Нападающий «Авангарда» Марк Верба опубликовал фото с Ткачевым, стоящим на костылях перед болельщиками, которые держат плакат с лозунгом: «Ястреб на груди, «Авангард» в сердце».
«Поддержка 💪🏻», – написал Марк Верба под фотографией.
Фото: t.me/m_verba43
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Марка Вербы
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