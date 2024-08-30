  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Ткачев на костылях пришел на презентацию команды. Фанаты показали баннер: «Ястреб на груди, «Авангард» в сердце»
Фото
0

Ткачев на костылях пришел на презентацию команды. Фанаты показали баннер: «Ястреб на груди, «Авангард» в сердце»

Марк Верба опубликовал фото с Владимиром Ткачевым на костылях

Сегодня состоялась предсезонная презентация команды омского клуба, на которой присутствовал нападающий Владимир Ткачев, восстанавливающийся после разрыва ахилла. Ранее 28-летний форвард был прооперирован и выбыл минимум на 6 месяцев.

Нападающий «Авангарда» Марк Верба опубликовал фото с Ткачевым, стоящим на костылях перед болельщиками, которые держат плакат с лозунгом: «Ястреб на груди, «Авангард» в сердце». 

«Поддержка 💪🏻», – написал Марк Верба под фотографией.

Фото: t.me/m_verba43

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Марка Вербы
logoАвангард
травмы
болельщики
logoКХЛ
logoВладимир Ткачев 1995
logoМарк Верба
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Генменеджер «Авангарда» о травме Ткачева: «Тяжелый момент. Заменить Володю некем, Макдэвид завтра к нам не приедет»
627 августа, 10:59
Верба о травмах в «Авангарде»: «Буше скоро вернется. Ткачев восстанавливается в зале, с него семь потов сходит. Наша задача – быть на лидерских позициях к их выходу»
227 августа, 07:46
Курьянов о создании долгосрочного списка травмированных в КХЛ: «Ситуация с Ткачевым – инцидент, на основе которого возможно внести какие-то изменения в регламент»
525 августа, 14:59
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Кубок мэра Москвы. «Торпедо» обыграло «Витязь», «Автомобилист» уступил «Динамо»
5сегодня, 18:45
Грицюк о Соболеве: «Увидел фотки, спросил у пацанов – они объяснили, кто это такой. Фамилия его о многом говорит в российском футболе, но не для меня»
16сегодня, 18:40
Ротенберг о смерти Годро: «Джонни доказал, что при технике и игровом интеллекте габариты играют второстепенную роль, мы противостояли ему на ЧМ и Кубке Мира. Соболезную родным, близким»
10сегодня, 18:23Фото
СКА пожертвовал 3 млн рублей в фонд помощи детям Курской области. Команда с Ротенбергом в составе победила в благотворительном матче со счетом 13:9
55сегодня, 18:09
Соболев о презентации СКА: «Такое надо вводить в футбол, у нас нет представления команды, чтобы официально выдавали джерси перед сезоном»
12сегодня, 17:42
Федерации хоккея Канады и США о смерти Годро: «Мы потрясены и опечалены уходом Джонни и Мэттью, выражаем соболезнования всем, кого коснулась трагедия»
1сегодня, 17:23
Ротенберг о СКА: «Можем брать пример с «Зенита», гордимся, что можем поддержать их и представить Соболева»
40сегодня, 17:16
Мемориал Ромазана. «Металлург» обыграл «Магнитку», «Салават» отыгрался с 0:3 и по буллитам победил «Нефтехимик»
28сегодня, 16:25
«Калгари» о смерти Годро: «Наши сердца разбиты этой невосполнимой утратой, Джонни был и навсегда останется членом семьи «Флэймс» и любимцем всего Калгари»
3сегодня, 16:19
Генменеджер «Ак Барса» о Гатиятулине: «Сибири» он дал согласие на встречу с руководством, не на контракт, предварительные договоренности – это еще бабка надвое сказала»
13сегодня, 16:06
Ко всем новостям
Последние новости
«Трактор» в стиле «секси» действовал – хотели сыграть красиво, делали лишние передачи, теряли концентрацию, даже капризничали». Гру о 2:5 с «Амуром»
2сегодня, 17:55
Десятков о мечте: «Выиграть Кубок Гагарина, дальше – Кубок Стэнли, почему нет? Плотно изучаю английский»
сегодня, 16:57
Гру о смерти Годро: «Мы опустошены. Робинсон был близок к его семье, я предложил Бадди пропустить матч, но он захотел почтить память друга и сыграл, проявив характер»
сегодня, 16:43
Антон Красоткин: «Цель «Сибири» – Кубок Гагарина. Болельщики давно его заслужили, Новосибирск живет хоккеем»
3сегодня, 14:03
Генменеджер «Ак Барса» о потолке зарплат: «Сейчас непростое время. В КХЛ сидят умные люди, которые знают, когда, как и что менять»
2сегодня, 12:18
Вовченко выписали из больницы. Форвард «Металлурга» посетил раздевалку команды
сегодня, 10:47
Feduk записал трек к новому сезону КХЛ: «Моя тима как машина, прет как самый лютый «бумер»
6сегодня, 09:41Видео
Вовченко об отказе Разина доиграть матч с «Нефтехимиком»: «Решение удивило, но он сделал правильно – были бы драки. Эпизод со мной – стечение обстоятельств»
5сегодня, 09:24
Тренер «Авангарда» Подконицки о Сумманене: «В нем будто живут две личности. Есть некий тумблер, и когда он переключается – Раймо закипает»
2сегодня, 08:52
Генменеджер «Ак Барса» о Шипачеве: «С мая он уже знал, что в клубе не останется. В первых звеньях Вадиму не остается места, а держать его в нижних – неправильно»
3сегодня, 08:37