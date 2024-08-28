Тренер «Авангарда» Подконицки: «Хочу говорить по-русски. Как те, кто едут в НХЛ, должны разговаривать по-английски. Русский язык непростой, а я старый, но стараюсь»

Словацкий тренер «Авангарда» Андрей Подконицки высказался о русском языке

46-летний специалист занимает должность старшего тренера омской команды. Он работает в «Авангарде» второй год.

– Должен ли тренер-легионер знать язык?

– Да, я хочу говорить по-русски. Точно так же, как те, кто едут в НХЛ , должны разговаривать по-английски.

– Учить русский – ваше решение или оно навязано руководством?

– Нет-нет, меня никто не заставлял! Это исключительно мое решение. Русский язык непростой, а я уже старый, чтобы учиться новому. Но я стараюсь! Нанял преподавателя.

В русском и словацком есть одинаковые слова, которые означают разное. Бывают смешные, неловкие ситуации.

Наши тренеры смеются, когда я вместо «пошли» говорю «поехали», – сказал тренер «Авангарда » Андрей Подконицки .