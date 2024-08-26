Вице-президент КХЛ о Кузнецове: «Лига поддерживает сценарии, где игроку возможно получать большие деньги, если он это заслужил и доказал»
Сергей Доброхвалов оценил финансовые условия перехода Евгения Кузнецова в СКА.
32-летний нападающий вернулся в КХЛ после 11 сезонов в НХЛ и подписал 4-летний контракт со СКА.
Сообщалось, что хоккеист получил контракт с базовой зарплатой 92 миллиона рублей за сезон. При выполнении бонусов, которые не входят в потолок зарплат, форвард может заработать 4 миллиарда рублей.
– Возвращение Кузнецова в КХЛ – большая имиджевая удача для лиги, но переход вызывает определенные вопросы: это похоже на дискредитацию потолка зарплат.
– Лига всегда была нацелена на то, чтобы в командах были звезды уровня Кузнецова.
Шесть-семь лет назад, когда на совет директоров мы выносили разные варианты потолка зарплат, лига настаивала на сценарии с потолком в 600 миллионов, но одна-две звезды были бы выведены из-под него, чтобы звездам платить конкурентные зарплаты.
Но совет директоров принял другое решение.
Те сценарии, где игроку возможно получать большие, хорошие деньги, но сам игрок это заслужил и доказал, лига только поддерживает, – сказал вице-президент КХЛ Сергей Доброхвалов.
О балдеть
вывод
собака на своих хозяев не лает, максимум повизгивает
огласите весь список критериев и за какой сколько можно докинуть.
пока это выглядит как подведение условий задачи под загаданный ответ
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