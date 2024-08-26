Вице-президент КХЛ о Кузнецове: «Лига поддерживает сценарии, где игроку возможно получать большие деньги, если он это заслужил и доказал»

Теги СКА КХЛ Евгений Кузнецов Сергей Доброхвалов деньги потолок зарплат Хоккей

Сергей Доброхвалов оценил финансовые условия перехода Евгения Кузнецова в СКА.

32-летний нападающий вернулся в КХЛ после 11 сезонов в НХЛ и подписал 4-летний контракт со СКА.

Сообщалось, что хоккеист получил контракт с базовой зарплатой 92 миллиона рублей за сезон. При выполнении бонусов, которые не входят в потолок зарплат, форвард может заработать 4 миллиарда рублей.

– Возвращение Кузнецова в КХЛ – большая имиджевая удача для лиги, но переход вызывает определенные вопросы: это похоже на дискредитацию потолка зарплат.

– Лига всегда была нацелена на то, чтобы в командах были звезды уровня Кузнецова.

Шесть-семь лет назад, когда на совет директоров мы выносили разные варианты потолка зарплат, лига настаивала на сценарии с потолком в 600 миллионов, но одна-две звезды были бы выведены из-под него, чтобы звездам платить конкурентные зарплаты.

Но совет директоров принял другое решение.

Те сценарии, где игроку возможно получать большие, хорошие деньги, но сам игрок это заслужил и доказал, лига только поддерживает, – сказал вице-президент КХЛ Сергей Доброхвалов.

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13 комментариев
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Добрые вы наши, для начала научитесь деньги зарабатывать в КХЛ, а не получать с бюджета и госкомпаний((
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Как же вы достали с этим Кузнецовым ) в шоке просто
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И двойная сплошная пролегла между нимииииии!
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О Кузнецов!
О балдеть
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Сергей Андреевич, кроме громкой должности, возглавляет ООО "кхл-маркетинг", у него 1 учредитель КХЛ-медиа, у тех в свою очередь учредитель 20% КХЛ и 80% конторка ано "цспх" и там спрятаны учредители, все из орбиты Газпрома.
вывод
собака на своих хозяев не лает, максимум повизгивает
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неужели наши великие тренера Тарасов, Чернышев и Тихонов опустились бы до того чтобы всякое отребье подбирать из НХЛ, преступников, насильников и наркоманов? там с запахом пива звезды отлетали в никуда, а теперь что? миллионы Гальченюкам, Кузнецовым и иже с ними , их выкинули оттуда а здесь " Добро пожаловать!" еще Валера Ничушкин скоро после нарколыги приедет на положение звезды, вы в своем уме что творите, в России своих ребят хватает а не что бы этими ушлепками затыкать, в России хоккей и хоккеисты всегда были и будут а этим прощелыгам не место в хоккее России
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> но сам игрок это заслужил и доказал

огласите весь список критериев и за какой сколько можно докинуть.
пока это выглядит как подведение условий задачи под загаданный ответ
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Получается все команды ровные, но некоторые ровнее
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Ответ sergey2022
Добрые вы наши, для начала научитесь деньги зарабатывать в КХЛ, а не получать с бюджета и госкомпаний((
Во во, клованы капитальные !
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Ответ United
И двойная сплошная пролегла между нимииииии!
Это две дороги так завуалировали ?)
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Ответ личные рекорды это не хоккей
неужели наши великие тренера Тарасов, Чернышев и Тихонов опустились бы до того чтобы всякое отребье подбирать из НХЛ, преступников, насильников и наркоманов? там с запахом пива звезды отлетали в никуда, а теперь что? миллионы Гальченюкам, Кузнецовым и иже с ними , их выкинули оттуда а здесь " Добро пожаловать!" еще Валера Ничушкин скоро после нарколыги приедет на положение звезды, вы в своем уме что творите, в России своих ребят хватает а не что бы этими ушлепками затыкать, в России хоккей и хоккеисты всегда были и будут а этим прощелыгам не место в хоккее России
Всякое бывало. И пили еще как. Жлуктов, например, пьяным сбил на машине человека, чуть не насмерть (а может и да), и ничего, через несколько месяцев вернулся в сборную и ЦСКА.

https://dzen.ru/a/ZbOEZmoqZwOAHIW3
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