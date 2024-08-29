Александр Овечкин: «Динамо» хорошо играет в первых турах РПЛ. Болею за родной клуб и верю в чемпионство»

Александр Овечкин высказался о выступлении «Динамо» в Мир РПЛ.

«Динамо » в первых шести турах РПЛ показывает хорошую игру. Видел игру с «Краснодаром», было много моментов.

Болею за родной клуб и верю в чемпионство», – сказал капитан «Вашингтона» Александр Овечкин .

Овечкин является воспитанником хоккейной команды бело-голубых, он выступал за «Динамо» до переезда в Северную Америку.