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Овечкин о Бузовой: «Послушать вне раздевалки можно, но перед игрой – нет. Под нее не настроишься на матч»

Александр Овечкин высказался о творчестве поп-исполнительницы Ольги Бузовой.

«Послушать вне площадки, вне раздевалки ее можно, но перед игрой – нет.

Под нее не настроишься на матч», – сказал капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: ТАСС
logoВашингтон
logoАлександр Овечкин
logoНХЛ
logoОльга Бузова
ТАСС
музыка
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