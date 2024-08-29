Овечкин о Бузовой: «Послушать вне раздевалки можно, но перед игрой – нет. Под нее не настроишься на матч»

Александр Овечкин высказался о творчестве поп-исполнительницы Ольги Бузовой.

«Послушать вне площадки, вне раздевалки ее можно, но перед игрой – нет.

Под нее не настроишься на матч», – сказал капитан «Вашингтона » Александр Овечкин .