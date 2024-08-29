Овечкин о Бузовой: «Послушать вне раздевалки можно, но перед игрой – нет. Под нее не настроишься на матч»
Александр Овечкин высказался о творчестве поп-исполнительницы Ольги Бузовой.
«Послушать вне площадки, вне раздевалки ее можно, но перед игрой – нет.
Под нее не настроишься на матч», – сказал капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: ТАСС
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