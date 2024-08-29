Контрольный матч. «Адмирал» обыграл жлобинский «Металлург»
Клубы Фонбет Чемпионата КХЛ проводят контрольные матчи перед стартом сезона
Контрольный матч
«Адмирал» – «Металлург» Жлобин – 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)
1:0 – 15 Гутик
2:0 – 29 Старков
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Sports
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