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Контрольный матч. «Адмирал» обыграл жлобинский «Металлург»

Клубы Фонбет Чемпионата КХЛ проводят контрольные матчи перед стартом сезона

Контрольный матч

«Адмирал» – «Металлург» Жлобин – 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)

1:0 – 15 Гутик

2:0 – 29 Старков

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Sports
контрольные матчи
результаты матчей
чемпионат Беларуси
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logoМеталлург Жлобин
logoАдмирал
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