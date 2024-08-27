Директор ЦСКА: «Нам предлагали Кузнецова, но мы идем своей дорогой. Не рассматривали его в качестве нашего потенциального игрока»
Денис Денисов заявил, что ЦСКА предлагали подписать Евгения Кузнецова
– Главный трансфер межсезонья – переход Евгения Кузнецова в СКА. Изначально писали, что к этому хоккеисту проявляют интерес несколько клубов КХЛ. Был ли ЦСКА в их числе?
– Нам предлагали кандидатуру Евгения, но мы идем своей дорогой.
Мы не рассматривали его в качестве нашего потенциального игрока, – сказал спортивный директор ЦСКА Денис Денисов.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Советский Спорт»
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