Директор ЦСКА: «Нам предлагали Кузнецова, но мы идем своей дорогой. Не рассматривали его в качестве нашего потенциального игрока»

Денис Денисов заявил, что ЦСКА предлагали подписать Евгения Кузнецова

– Главный трансфер межсезонья – переход Евгения Кузнецова в СКА. Изначально писали, что к этому хоккеисту проявляют интерес несколько клубов КХЛ. Был ли ЦСКА в их числе?

– Нам предлагали кандидатуру Евгения, но мы идем своей дорогой.

Мы не рассматривали его в качестве нашего потенциального игрока, – сказал спортивный директор ЦСКА Денис Денисов.