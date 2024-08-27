Директор ЦСКА о подписании игроков из АХЛ: «Нельзя рубить мечту игрока и говорить: «Ты здесь навсегда». Хочешь в НХЛ – пожалуйста. Времени на раскачку нет»

Денис Денисов поделился мнением о принципах формирования состава ЦСКА

В межсезонье клуб подписал Ивана Просветова, Никиту Охотюка, Дмитрия Саморукова, Дениса Гурьянова, Руслана Исхакова и Егора Афанасьева.

– Какая дорога у ЦСКА?

– Более молодые, амбициозные, голодные до результата ребята, которые не поставили для себя предел на данный момент.

Те ребята, которых мы вернули из Северной Америки, безусловно, готовы отработать здесь свой контракт, добиться определенных результатов, но они не закрыли себе двери для дальнейшего развития.

Естественно, нельзя рубить мечту игрока и говорить: «Ты здесь навсегда». Нет, даешь результат – развивайся. Если хочешь вернуться в НХЛ – пожалуйста, путь для них не закрыт.

Тот путь, который мы выбрали, то есть пригласить голодных до результата игроков, – это будет правильно по одной простой причине: любой солдат мечтает стать генералом.

У тех ребят, которые сейчас в нашей команде, мечта еще не достигнута. Они будут рвать и метать для того, чтобы завоевать награды, кубки и следующие контракты.

– Есть ли у Ильи Воробьева время на раскачку?

– У нас ни у кого нет времени на раскачку, поскольку мы хоккейный клуб ЦСКА – тут раскачки быть не может.

Илья Петрович уже в своем интервью говорил, что нет времени что-то раскачивать, надо засучить рукава и начать работать, что мы с первого дня и делаем.

С 1 августа мы этим и занимаемся, – сказал спортивный директор ЦСКА Денис Денисов.