Александр Якушев: «В КХЛ очень много кадровой текучки. Советские времена, когда существовал клубный патриотизм, увы, остались в истории»
– Что скажете о селекции родного «Спартака»?
– Мне понравилось, как родной клуб провел лето. Сохранен костяк, есть точечные усиления.
На мой взгляд, команда, которая в прошлом сезоне и в качестве игры, и в результате сделала шаг вперед, готова идти дальше.
– Много споров вызвал трансфер из «Динамо» в «Спартак» защитника Миронова. Ваша реакция?
– Спокойная. Я так понял, что у Миронова были определенные симпатии к «Спартаку». Когда ситуация на трансферном рынке позволила, они реализовались.
Команде, тренерскому штабу Алексея Жамнова был нужен крепкий, надежный, опытный защитник. Команда его и получила. Все логично.
– Реакции болельщиков не опасаетесь?
– Не вижу никакого форс-мажора.
В КХЛ очень много кадровой текучки, к ней все привыкли относиться очень спокойно.
Советские времена, когда существовал клубный патриотизм, увы, остались в истории, – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев.
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