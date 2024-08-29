Александр Якушев: «В КХЛ очень много кадровой текучки. Советские времена, когда существовал клубный патриотизм, увы, остались в истории»

Александр Якушев ответил на вопрос о селекции «Спартака»

– Что скажете о селекции родного «Спартака»?

– Мне понравилось, как родной клуб провел лето. Сохранен костяк, есть точечные усиления.

На мой взгляд, команда, которая в прошлом сезоне и в качестве игры, и в результате сделала шаг вперед, готова идти дальше.

– Много споров вызвал трансфер из «Динамо» в «Спартак» защитника Миронова. Ваша реакция?

– Спокойная. Я так понял, что у Миронова были определенные симпатии к «Спартаку». Когда ситуация на трансферном рынке позволила, они реализовались.

Команде, тренерскому штабу Алексея Жамнова был нужен крепкий, надежный, опытный защитник. Команда его и получила. Все логично.

– Реакции болельщиков не опасаетесь?

– Не вижу никакого форс-мажора.

В КХЛ очень много кадровой текучки, к ней все привыкли относиться очень спокойно.

Советские времена, когда существовал клубный патриотизм, увы, остались в истории, – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев .