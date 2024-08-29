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Ларионов заявил, что отклонил предложения из НХЛ: «Некорректно оставлять проект в «Торпедо» по отношению к команде и болельщикам»

Игорь Ларионов заявил, что получал предложения из НХЛ

Специалист возглавляет «Торпедо» с 2022 года.

– Вы по ходу прошлого сезона подписали новый контракт с клубом. Были ли у вас предложения из других клубов?

– Некорректно говорить. Не хочу быть одним из многих, которые говорят: «Там было, тут было».

Я в «Торпедо», и я очень рад, что нахожусь в городе, где родилась моя мама, городе, в котором глубокие хоккейные традиции. Это самое главное.

– Андрей Разин после победы в Кубке Гагарина сказал, что у него есть мечта поработать в НХЛ. Есть ли такая у вас?

– Я в НХЛ проработал очень много лет. Вы мне задали вопрос о том, были ли предложения... Были. Но я от них отказался.

– В том числе из НХЛ?

– Да.

Если начал проект, который находится в самом начале своего пути, оставлять его некорректно по отношению к команде и болельщикам.

Поэтому пока этот вопрос закрыт, – сказал главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoТорпедо
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logoИгорь Ларионов
logoКХЛ
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