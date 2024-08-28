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  • Капитан «Салавата» Панин помыл машину в реке. Люди недовольны: «Максимальное неуважение к природе»
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Капитан «Салавата» Панин помыл машину в реке. Люди недовольны: «Максимальное неуважение к природе»

Капитан «Салавата» Григорий Панин помыл машину в реке и вызвал гнев людей

Сообщается, что автомобиль 38-летнего защитника застрял по пути на отдых с друзьями. Выбраться ему помогли люди, проезжавшие мимо. После этого Панин загнал машину в реку, чтобы смыть грязь с колес.

«Лучшая мойка выглядит так! После того, как застряли в грязи, помыли колеса в реке», – написал в соцсетях игрок «Салавата Юлаева».

После публикации многие пользователи выразили недовольство действиями хоккеиста.

«Максимальное неуважение к нашей природе. Надеюсь, у ХК хоть немного уважения к родному краю есть, и они таких клоунов уволят», – сказано в одном из комментариев.

«Прошу оштрафовать хоккеиста за езду по природному объекту», – заявил еще один пользователь.

Панин об ожиданиях от сезона: «Мы предполагаем, а Бог располагает. Очень много винтиков и болтиков, влияющих на результат. Хочется уже выиграть кубок»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: UFA1.ru
logoСалават Юлаев
светская хроника
logoГригорий Панин
logoКХЛ
соцсети
Экология
автомобили
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