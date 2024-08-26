Морозов о Кузнецове в СКА: «Миллиард рублей может заработать. Смысла ограничивать личные бонусы не вижу. Игрок хочет стать лучшим, только тогда он получит хорошие деньги»

Теги СКА Алексей Морозов Александр Радулов НХЛ КХЛ Евгений Кузнецов Никита Зайцев Спорт-Экспресс Арсений Грицюк деньги Хоккей

Алексей Морозов рассказал о зарплате Евгения Кузнецова в СКА.

32-летний нападающий после 11 сезонов в НХЛ вернулся в КХЛ и подписал соглашение со СКА на четыре года. Сообщалось, что он может заработать более 4 млрд рублей за 4 сезона с учетом бонусов.

– Все межсезонье нахожусь под впечатлением, что смотрю за новой версией «Ну, погоди!», где СКА в виде зайца убегает от КХЛ в виде волка. Пока у лиги не все получается, а у многих остаются вопросы по новым контрактам игроков СКА.

– Каждый контракт из СКА, который присылают для регистрации в ЦИБ, нами тщательно разбирается. В соглашениях, подписанных Зайцевым, Кузнецовым и Грицюком, не обнаружено никаких нарушений. То же самое касается и других шагов питерцев.

Пока к ним нет претензий в юридическом плане, все законно. Это не означает, что все обязательно останется неизменным в дальнейшем. КХЛ продолжит делать шаги для улучшения конкурентной борьбы.

– Со стороны кажется странным, зная ситуацию на рынке, что игроки такого уровня получают относительно скромные деньги. За 50 миллионов рублей в год Кузнецова и условный «Адмирал» мог бы подписать.

– Я видел контракт Кузнецова. Евгений может заработать миллиард рублей.

– Для этого надо очень постараться, а любая травма делает практически невозможным попадание в тройку лучших по отдельным показателям.

– Он сам согласился пойти на такой вариант, рассчитывая заработать большие деньги бонусами.

– Появление Кузнецова в КХЛ – явный плюс для лиги. Не смущает ситуация, что ему выписали огромные бонусы, которые суммарно выше, чем потолок зарплат для одной команды? Финансовое неравенство в лиге, от которого стремитесь уходить, слишком очевидное.

– В этом нет никакого диссонанса. Игрок хочет стать лучшим. Только тогда он получит хорошие деньги. Смысла ограничивать личные бонусы за достижение спортивного результата я не вижу.

Вспомните ситуацию, которая была два года назад. Тогда Александр Радулов только в последних матчах смог пробиться в тройку бомбардиров, получив большую премию. Через несколько лет из НХЛ могут вернуться другие наши звезды, которые могут подписать контракты по такой же схеме, – сказал президент Фонбет Чемпионата КХЛ Алексей Морозов.

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32 комментария
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А нафига тогда такой потолок?
Либо делайте потолок оклад + бонусы возможные, либо отменяйте к чертям это. цирк.
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В НХЛ за превышение потолка за счёт бонусов - на следующий сезон потолок для команды уменьшается на сумму превышения. Но это в нормальной лиге, а не КХЛ....
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ну то есть по факту получается, что потолок - это фикция. хороший руководитель
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Дело вовсе не в миллиарде. Из своего собственного кармана Морозов имеет полное право платить кому угодно — хоть Кузнецову, хоть любому другому — целый триллион. Проблема в том, что с помощью явно коррупционных газпромовских схем питерским (вместо глухой согласной "т" следует читать звонкую "д") ребятишкам из СКИ и Зенитушки деньги платит фактически государственная компания, то есть деньги на этих... ой, чуть не сказал плохое слово... ну, все поняли... плачу из своего кармана лично я, а так же дети, пенсионеры и прочие российские налогоплательщики, в том числе и те, которые, будучи умными и порядочными, СКУ и Зенитушку на дух не переносят. Вопросы есть? Вопросов нет.
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Не Лига, а цирк.
Давно пора бонусы запихнуть под потолок.
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за 200 спасенных жизней врач получит грамоту а хоккеист за условные 20-25 никому не нужных шайб миллиард , это не достижение для страны а растрата , на детей больных нет а за шайбы есть
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+9
Ответ Евгения Тиунова
В НХЛ за превышение потолка за счёт бонусов - на следующий сезон потолок для команды уменьшается на сумму превышения. Но это в нормальной лиге, а не КХЛ....
Ничего страшного, кто-нибудь ещё в зарплате ужмётся
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Ответ dmitry.bereglazoff
Комментарий скрыт
жопу рвать... кто кому в паре с ротеном?) Там наверное одна передача по стоимости, как год контракта в Адмирале.
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Зарабатывают на производстве, а в данном случае получают за предоставленное действо, не несущее никакой пользы для экономики страны. Только ради своего благосостояния.
+8
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+7
Прежде чем игрок получит, клуб и лига должны научиться деньги зарабатывать от своей деятельности, а не получать деньги из бюджета и госкомпаний(((
+6
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В прошлом году, чтобы вписаться в потолок, игроки пошли на понижение ЗП, типа на следующий год всё получите, теперь этих игроков нету в составе, внимание вопрос - не кажется ли Морозову, что его за дурака держат?
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+5
Хочу ли я стать лучшим? Нееет. Но за деньги да!
+3
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+3
Дополнительная причина болеть против СКА.
+3
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+3
Как же это все смешно и омерзительно одновременно ...
+2
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+2
Ответ Кукушкин
Дело вовсе не в миллиарде. Из своего собственного кармана Морозов имеет полное право платить кому угодно — хоть Кузнецову, хоть любому другому — целый триллион. Проблема в том, что с помощью явно коррупционных газпромовских схем питерским (вместо глухой согласной "т" следует читать звонкую "д") ребятишкам из СКИ и Зенитушки деньги платит фактически государственная компания, то есть деньги на этих... ой, чуть не сказал плохое слово... ну, все поняли... плачу из своего кармана лично я, а так же дети, пенсионеры и прочие российские налогоплательщики, в том числе и те, которые, будучи умными и порядочными, СКУ и Зенитушку на дух не переносят. Вопросы есть? Вопросов нет.
Сейчас тебя заминусуют люди, которые через звонкую "д".
+3
-1
+2
Было бы неплохо условия получения бонуса узнать.
Ладно если стать лучшим бомбардиром лиги,а если сыграть 1 игру в сезоне или набрать 1+1 за сезон то и какой же это бонус
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Флюгер.
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Смысла считать деньги вообще в целом нет, если генеральный спонсор - ПАО Газпром.
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Политпроект во всей красе
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Не надо зарплату Кузнецова считать. Главное не забывайте переводить на помощь жителям Курской области!
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По факту лигой руководят хозяева ска , а Морозов это лишь говорящая голова
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Ответ dmitry.bereglazoff
Комментарий скрыт
я так понимаю - милярд это за то чтобы 4-5 шайб за игру ?
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Ответ Bartez1986
ну то есть по факту получается, что потолок - это фикция. хороший руководитель
Морозов как руководитель лиги тоже фикция
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нужен или потолок на бонусы или огромный налог на бонусы, и чтоб эти деньги просто поровну делились между всеми командами в конце сезона
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Ответ heivani
Зарабатывают на производстве, а в данном случае получают за предоставленное действо, не несущее никакой пользы для экономики страны. Только ради своего благосостояния.
Есть товары, есть услуги.

Для экономики страны несет пользу все то, что может отправить на экспорт или чем можно заменить импорт, прекратив тем самым исход капитала.

Либо масса промежуточных услуг, без которых невозможно производство. Геологоразведка, бурение скважин, транспортировка металла - это товары или услуги?
+1
0
+1
Ответ личные рекорды это не хоккей
за 200 спасенных жизней врач получит грамоту а хоккеист за условные 20-25 никому не нужных шайб миллиард , это не достижение для страны а растрата , на детей больных нет а за шайбы есть
Не грамоту, а выговор. Потому что не по плану.
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Эххх, Алексей! Был уважаемым игроком, стал чиновником👎👎👎
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Ну в общем всё понятно. СКА позволено творить всё что им вздумается
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Ответ Иван Миронов
я так понимаю - милярд это за то чтобы 4-5 шайб за игру ?
За регулярку )
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