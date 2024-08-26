Морозов о Кузнецове в СКА: «Миллиард рублей может заработать. Смысла ограничивать личные бонусы не вижу. Игрок хочет стать лучшим, только тогда он получит хорошие деньги»
Алексей Морозов рассказал о зарплате Евгения Кузнецова в СКА.
32-летний нападающий после 11 сезонов в НХЛ вернулся в КХЛ и подписал соглашение со СКА на четыре года. Сообщалось, что он может заработать более 4 млрд рублей за 4 сезона с учетом бонусов.
– Все межсезонье нахожусь под впечатлением, что смотрю за новой версией «Ну, погоди!», где СКА в виде зайца убегает от КХЛ в виде волка. Пока у лиги не все получается, а у многих остаются вопросы по новым контрактам игроков СКА.
– Каждый контракт из СКА, который присылают для регистрации в ЦИБ, нами тщательно разбирается. В соглашениях, подписанных Зайцевым, Кузнецовым и Грицюком, не обнаружено никаких нарушений. То же самое касается и других шагов питерцев.
Пока к ним нет претензий в юридическом плане, все законно. Это не означает, что все обязательно останется неизменным в дальнейшем. КХЛ продолжит делать шаги для улучшения конкурентной борьбы.
– Со стороны кажется странным, зная ситуацию на рынке, что игроки такого уровня получают относительно скромные деньги. За 50 миллионов рублей в год Кузнецова и условный «Адмирал» мог бы подписать.
– Я видел контракт Кузнецова. Евгений может заработать миллиард рублей.
– Для этого надо очень постараться, а любая травма делает практически невозможным попадание в тройку лучших по отдельным показателям.
– Он сам согласился пойти на такой вариант, рассчитывая заработать большие деньги бонусами.
– Появление Кузнецова в КХЛ – явный плюс для лиги. Не смущает ситуация, что ему выписали огромные бонусы, которые суммарно выше, чем потолок зарплат для одной команды? Финансовое неравенство в лиге, от которого стремитесь уходить, слишком очевидное.
– В этом нет никакого диссонанса. Игрок хочет стать лучшим. Только тогда он получит хорошие деньги. Смысла ограничивать личные бонусы за достижение спортивного результата я не вижу.
Вспомните ситуацию, которая была два года назад. Тогда Александр Радулов только в последних матчах смог пробиться в тройку бомбардиров, получив большую премию. Через несколько лет из НХЛ могут вернуться другие наши звезды, которые могут подписать контракты по такой же схеме, – сказал президент Фонбет Чемпионата КХЛ Алексей Морозов.
Либо делайте потолок оклад + бонусы возможные, либо отменяйте к чертям это. цирк.
Давно пора бонусы запихнуть под потолок.
Ладно если стать лучшим бомбардиром лиги,а если сыграть 1 игру в сезоне или набрать 1+1 за сезон то и какой же это бонус
Для экономики страны несет пользу все то, что может отправить на экспорт или чем можно заменить импорт, прекратив тем самым исход капитала.
Либо масса промежуточных услуг, без которых невозможно производство. Геологоразведка, бурение скважин, транспортировка металла - это товары или услуги?