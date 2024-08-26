Каменский о СКА: «Если тренер не сможет сделать из команды единое целое, то каждый игрок в отдельности ничего не сделает»

Валерий Каменский поделился мнением по поводу приобретений СКА.

– Комплектование команды является видением тренерского штаба.

Есть своя тактика, подбор игроков и создание конкурентных условий. Выбирают игроков, которые будут полезны в сезоне.

– Не слишком ли много первых скрипок? Григоренко, Плотников и Кузнецов уместятся на одной площадке?

– Команда провела хорошую трансферную кампанию.

Но если тренер не сможет сделать из команды единое целое, то каждый игрок в отдельности ничего не сделает. Побеждает ведь команда.

Теперь из этих звезд тренеру надо создать боевой коллектив, который сможет завоевать большие награды, – сказал олимпийский чемпион .