Каменский о СКА: «Если тренер не сможет сделать из команды единое целое, то каждый игрок в отдельности ничего не сделает»
Валерий Каменский поделился мнением по поводу приобретений СКА.
– Комплектование команды является видением тренерского штаба.
Есть своя тактика, подбор игроков и создание конкурентных условий. Выбирают игроков, которые будут полезны в сезоне.
– Не слишком ли много первых скрипок? Григоренко, Плотников и Кузнецов уместятся на одной площадке?
– Команда провела хорошую трансферную кампанию.
Но если тренер не сможет сделать из команды единое целое, то каждый игрок в отдельности ничего не сделает. Побеждает ведь команда.
Теперь из этих звезд тренеру надо создать боевой коллектив, который сможет завоевать большие награды, – сказал олимпийский чемпион Валерий Каменский.
это будет очередное великое хоккейное фиаСКА
да это же прямой путь в иноагенты, на уровне КХЛ как минимум.
видно же всем, что нынешний тренер СКА это же не о хоккее.
Это наглый, недалёкий, надутый индюк, как и его хозяин из Лахта центра, но конечно хозяин очень крупно надутый, прям глава клана.
Сейчас больше походит на маркетинговый проект , чем на команду