Каменский о СКА: «Если тренер не сможет сделать из команды единое целое, то каждый игрок в отдельности ничего не сделает»

Теги СКА Валерий Каменский КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

Валерий Каменский поделился мнением по поводу приобретений СКА.

– Комплектование команды является видением тренерского штаба.

Есть своя тактика, подбор игроков и создание конкурентных условий. Выбирают игроков, которые будут полезны в сезоне.

– Не слишком ли много первых скрипок? Григоренко, Плотников и Кузнецов уместятся на одной площадке?

– Команда провела хорошую трансферную кампанию.

Но если тренер не сможет сделать из команды единое целое, то каждый игрок в отдельности ничего не сделает. Побеждает ведь команда.

Теперь из этих звезд тренеру надо создать боевой коллектив, который сможет завоевать большие награды, – сказал олимпийский чемпион Валерий Каменский.

11 комментариев
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к нашему всеобщему удовольствию, тренера у СКА как не было, так и нет😆
это будет очередное великое хоккейное фиаСКА
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Как это тренер Ротенберг не сможет? Он 800 матчей просмотрел , ускоренные курсы омской школы тренеров прошёл. Уникальная личность. Это Тихонов, Юрзинов шли десятилетиями к триумфу. А Роман Борисович все знает городки, шахматы на льду , дзюдо ##### (блин). Я тут на тренировке после раскатки спросил тренера «...Иван Иванович , а дзюдо будет у нас когда -нибудь ?», тренер не поняв подкола говорит «ты чего не выспался или у тебя температура ?» а команда уже рухнула на лёд от смеха.
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Поэтому совет клубу Ска , пригласите уже компетентного человека на должность тренера ! Ведь это смешно наблюдать даже вчера было , когда Корешков работает с командой, с планшетом, а этот шапито либо рядом стоит с чистым планшетом , либо спускается к судьям неумело до сих пор и что то рулит там ....просто ПО-ЗО-РИ-ЩЩЩЕ!!!!
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Да как вы, Валерий, можете сомневаться в гениальности Йозе великолепного?!
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Валерий))
да это же прямой путь в иноагенты, на уровне КХЛ как минимум.
видно же всем, что нынешний тренер СКА это же не о хоккее.
Это наглый, недалёкий, надутый индюк, как и его хозяин из Лахта центра, но конечно хозяин очень крупно надутый, прям глава клана.
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Идеально бы вылет в 1 раунде .
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Это у других побеждает команда, а у СКА побеждает Ротенберг, а проигрывает как раз команда.
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Какие награды?Команда наполовину состоит из сбитых летчиков.
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Помню еще СКА при Сушинском, отличная была команда
Сейчас больше походит на маркетинговый проект , чем на команду
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Вся страна желает вылета в первом раунде ске
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Ответ цэсемьэр
к нашему всеобщему удовольствию, тренера у СКА как не было, так и нет😆 это будет очередное великое хоккейное фиаСКА
Точно!Пусть как можно дольше, остаётся тренером СКА))
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