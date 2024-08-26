Ротенберг о Демидове: «Мы вместе смотрели финал МХЛ. Иван добавил физически, много тренируется – все это обсуждали. Молодец, послушал»

Роман Ротенберг поделился мыслями относительно игры Ивана Демидова.

– Форвард СКА Иван Демидов играет за олимпийскую сборную России [на турнире имени Пучкова], причем выходит как капитан. Ход себя оправдал? Демидов сделал дубль, забил в овертайме.

– Мы все знаем, что у Ивана была серьезная травма, которую он получил в плей‑офф.

Финальную серию МХЛ наша команда «СКА‑1946» доигрывала без него, но завоевала Кубок Харламова.

И вот сейчас Демидов возвращается в хоккей. Он сыграл против «Сочи», когда мы проводили матч в горах на Красной поляне. Выглядел очень хорошо.

Мы понимаем, что Ивану нужно сейчас получить игровое время, войти в тонус. Сборная России для этого правильное место.

Демидов сейчас исполняет ту же роль, какая у него будет в СКА. Мы следим за Ваней и очень радуемся, что он так играет.

Благодаря Демидову у нас есть очень серьезная конкуренция, которая является двигателем прогресса. Он может заработать место в любом звене.

Иван очень сильно добавил физически. Он очень много тренируется. Как вы помните, мы вместе смотрели финал МХЛ, стоя у бортика. Все эти моменты обсуждали с Демидовым.

И он – молодец. Все послушал, вернулся после травмы совсем другим игроком. А ведь это и есть профессионализм, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.