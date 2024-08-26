Вей об «Авангарде»: «Я в прекрасной команде, у которой хорошие шансы на победу в Кубке Гагарина. Подобрался хороший состав»
Линден Вей поделился мыслями относительно перехода в «Авангард».
– Вы могли оказаться в «Авангарде» еще прошлой осенью, но тогда переход сорвался. Как отреагировали на эту ситуацию?
– Вообще я изначально отправился туда [в Германию], потому что хотел попробовать что-то новое. Мне понравилось там жить.
Но хоккей в России, конечно, лучше, поэтому я и вернулся в страну, где провел до этого несколько лет. Ситуация с запретом на переход получилась странной.
Так получилось из-за того, что в Германии клубы, если подписывают легионера, не могут заменить его на другого иностранца в течение сезона.
Я поговорил с руководством команды. Тяжело было это пережить, но что есть, то есть.
Попасть в «Авангард» – это отличная возможность стать частью хорошей команды, возможность побеждать.
Это и стало главной причиной, побудившей меня вернуться в Россию. Я нахожусь в прекрасной команде, у которой хорошие шансы на победу в Кубке Гагарина.
– Теперь вы в Омске. Справедливость восторжествовала?
– Да, именно так.
Я хотел стать частью хорошей организации. «Авангард» каждый год претендует на Кубок Гагарина, и в этом сезоне у нас подобрался хороший состав.
– «Авангард» уже год как был в вас заинтересован. Подкупает такое отношение?
– Хоккеист всегда хочет пойти в ту команду, где его рады видеть. Время от времени меня приглашали в «Авангард», но до конкретики дело не доходило.
Но теперь я здесь, и я рад быть частью этой организации, – сказал нападающий «Авангарда» Линден Вей.