Кудашов о российском тренере в клубе НХЛ: «Это очень консервативный мир. Тихонов и Юрзинов могли стать только консультантами»

Теги Виктор Тихонов Алексей Кудашов Владимир Юрзинов Сергей Федоров НХЛ Игорь Ларионов Ральф Крюгер КХЛ Иван Глинка Динамо Рикард Гренборг Чемпионат.com Хоккей

Алексей Кудашов поделился мыслями о том, может ли россиянин возглавить клуб НХЛ.

На данный момент в тренерских штабах «Ванкувера» и «Нью-Джерси» работают Сергей Гончар и Сергей Брылин.

– Российский тренер когда-нибудь может стать главным в клубе НХЛ, если это не Сергей Брылин и не Сергей Гончар?

– А Сергея Федорова или Игоря Ларионова мы исключаем?

Есть люди, которые поиграли много времени в их лиге и вошли в Зал хоккейной славы, но сейчас работают в России, больше чем уверен, что при их желании они могут зайти туда.

Но специалисты… Если вы помните, то в свое время и Юрзинов, и Тихонов могли стать только консультантами.

– Последним европейским главным тренером в НХЛ был Ральф Крюгер. И это было еще в начале столетия.

– Еще и Иван Глинка был.

– А вот Рикарда Гренборга так и не взяли, хотя долгое время о нем ходили такие разговоры. Закрытая лига.

– Не взяли. Не могу утверждать, что это полностью закрытая лига, потому что мало времени там отыграл.

Но общался с агентами и теми людьми, кто представляет тренеров, и получил представление, что это очень консервативный мир, – сказал главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов.

8 комментариев
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Российский тренер когда-нибудь может стать главным в клубе НХЛ - только тот, который посмотрел 800 матчей, умеет выстраивать СИСТЕМУ и раздвигать потолок зарплат...
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Тихонов в НХЛ:
1. забрать МакДэвида из Эдмонтона
2. Мэтьюса из Торонто
3. Василевского из Тампы
ну и т д. и назвать команду ЦСКА, вот и весь ответ почему он не там
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Алпо Суханен, Иван Глинка оба в 2000 подкатили в НХЛ
Ральф Крюгер, вот в общем-то и всё.
Итого на троих в НХЛ 313 игр - 126 побед.
В плэйофф 18 игр и 9 побед (всё Глинка)
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Тихонов и недели не проработал бы там, там кнут и шаренье в чужих сумках в поисках пива не пролезет никогда
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Ну фиг с ними. Нужно больше думать о своем хоккеи.
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Ответ Rjcnbr
Комментарий удален модератором
а по-моему юмор Ебздрогыча, по-крайней мере в этой теме, тонкий, острый и по делу)
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Просто для таких балбесов как Кудашов, это заоблачный уровень. В лучшем случае, любительскую команду Дженерал Электрик тренировал бы.
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Там у игроков другой менталитет, им не нужны няньки и надзиратели. Так что нет, не может.
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Ответ Ебздрогыч
Российский тренер когда-нибудь может стать главным в клубе НХЛ - только тот, который посмотрел 800 матчей, умеет выстраивать СИСТЕМУ и раздвигать потолок зарплат...
Комментарий удален модератором
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