Кудашов о российском тренере в клубе НХЛ: «Это очень консервативный мир. Тихонов и Юрзинов могли стать только консультантами»

Алексей Кудашов поделился мыслями о том, может ли россиянин возглавить клуб НХЛ.

На данный момент в тренерских штабах «Ванкувера» и «Нью-Джерси» работают Сергей Гончар и Сергей Брылин.

– Российский тренер когда-нибудь может стать главным в клубе НХЛ, если это не Сергей Брылин и не Сергей Гончар?

– А Сергея Федорова или мы исключаем?

Есть люди, которые поиграли много времени в их лиге и вошли в Зал хоккейной славы, но сейчас работают в России, больше чем уверен, что при их желании они могут зайти туда.

Но специалисты… Если вы помните, то в свое время и Юрзинов, и Тихонов могли стать только консультантами.

– Последним европейским главным тренером в был . И это было еще в начале столетия.

– Еще и Иван Глинка был.

– А вот Рикарда Гренборга так и не взяли, хотя долгое время о нем ходили такие разговоры. Закрытая лига.

– Не взяли. Не могу утверждать, что это полностью закрытая лига, потому что мало времени там отыграл.

Но общался с агентами и теми людьми, кто представляет тренеров, и получил представление, что это очень консервативный мир, – сказал главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов.