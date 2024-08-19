Кудашов о российском тренере в клубе НХЛ: «Это очень консервативный мир. Тихонов и Юрзинов могли стать только консультантами»
Алексей Кудашов поделился мыслями о том, может ли россиянин возглавить клуб НХЛ.
На данный момент в тренерских штабах «Ванкувера» и «Нью-Джерси» работают Сергей Гончар и Сергей Брылин.
– Российский тренер когда-нибудь может стать главным в клубе НХЛ, если это не Сергей Брылин и не Сергей Гончар?
– А Сергея Федорова или Игоря Ларионова мы исключаем?
Есть люди, которые поиграли много времени в их лиге и вошли в Зал хоккейной славы, но сейчас работают в России, больше чем уверен, что при их желании они могут зайти туда.
Но специалисты… Если вы помните, то в свое время и Юрзинов, и Тихонов могли стать только консультантами.
– Последним европейским главным тренером в НХЛ был Ральф Крюгер. И это было еще в начале столетия.
– Еще и Иван Глинка был.
– А вот Рикарда Гренборга так и не взяли, хотя долгое время о нем ходили такие разговоры. Закрытая лига.
– Не взяли. Не могу утверждать, что это полностью закрытая лига, потому что мало времени там отыграл.
Но общался с агентами и теми людьми, кто представляет тренеров, и получил представление, что это очень консервативный мир, – сказал главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов.
1. забрать МакДэвида из Эдмонтона
2. Мэтьюса из Торонто
3. Василевского из Тампы
ну и т д. и назвать команду ЦСКА, вот и весь ответ почему он не там
Ральф Крюгер, вот в общем-то и всё.
Итого на троих в НХЛ 313 игр - 126 побед.
В плэйофф 18 игр и 9 побед (всё Глинка)