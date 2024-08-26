Глава Федерации хоккея Омской области: «Нас отметили на совещании в столице. Прославленный и заслуженный человек Третьяк несколько добрых слов сказал. Рассматриваем это как аванс»

Теги Авангард ФХР Владислав Третьяк КХЛ детский хоккей Хоккей

Глава Федерации хоккея Омской области рассказал о похвале от Владислава Третьяка.

– Тебя Третьяк говорят, хвалил.

– Не меня. Нашу федерацию действительно отметили на ежегодном совещании в столице. Несколько добрых слов в наш адрес сказал президент Федерации хоккея России, прославленный и заслуженный человек Владислав Третьяк. Было приятно.

Но мы это рассматриваем как аванс. Много планов, много направлений. Я думаю, нужно любить свое дело, и тогда все получится, – сказал президент Федерации хоккея Омской области Михаил Лавриков.

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4 комментария
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Рассматривай как проклятье. А если ещё роттенберг похвалит, то сразу эвтаназепам принимай
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Для Омска это большое событие! Поздравляем! 👏🏻👏🏻👏🏻
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Еще один ставленничек, который непонятно чем занимается и откуда взялся, как и сдешний министр спорта
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Ответ Даня Чебыкин
Рассматривай как проклятье. А если ещё роттенберг похвалит, то сразу эвтаназепам принимай
для омска он почти земляк.он на тренера там учился
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