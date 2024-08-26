Глава Федерации хоккея Омской области: «Нас отметили на совещании в столице. Прославленный и заслуженный человек Третьяк несколько добрых слов сказал. Рассматриваем это как аванс»
Глава Федерации хоккея Омской области рассказал о похвале от Владислава Третьяка.
– Тебя Третьяк говорят, хвалил.
– Не меня. Нашу федерацию действительно отметили на ежегодном совещании в столице. Несколько добрых слов в наш адрес сказал президент Федерации хоккея России, прославленный и заслуженный человек Владислав Третьяк. Было приятно.
Но мы это рассматриваем как аванс. Много планов, много направлений. Я думаю, нужно любить свое дело, и тогда все получится, – сказал президент Федерации хоккея Омской области Михаил Лавриков.